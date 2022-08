Prvi slovenski svetovni prvak v e-športih

Jaka Kejžar , preko spleta znan kot JaKaZc , je eden prvih Slovencev, ki je prodrl v sam vrh in dosegal vrhunske rezultate v igrah Wolfenstein: Enemy Territory in Enemy Territory: Quake Wars . A začetki so bili skromni in tedanja prihodnost v e-športu še negotova. Govorimo o času, ko besede e-šport še ni bilo v uporabi, ko so nadobudni igričarji še odkrivali medmrežno igranje in sodelovali na tekmovanjih, kjer je bila glavna in edina nagrada čast ter slava. “Imel sem veliko sreče,” se Jaka spominja svojih začetkov in vzpona v svetu e-športa, ter dodaja: “v pravem trenutku moraš biti na pravem mestu.”