Kar dva rekorda na letalnici bratov Gorišek

, odpadlo je dvakrat, leta 2014 zaradi obnove letalnice in lani zaradi obilice shranjenega snega na doskočišču, ki je čakal na prestavljeno svetovno prvenstvo v poletih. Tek na letalnico pa ni le lov na absolutne rekorde in zmagovalne stopničke, poleg profesionalcev se namreč te legendarne tekaške preizkušnje udeleži tudi ogromno rekreativcev. Brez ambicij po najvišjih mestih, le po izboljšanju svojega časa, premagovanju kolegov ali preprosto željo, da jim sploh uspe priti do vrha. To namreč sploh ni samoumevno!

Poleg posameznikov se na 400 metrov dolgo progo, ki premaga kar 202 višinska metra, podajo tudi mešane , moške in poklicne štafete 4 x 100 metrov. Med slednje sodijo gasilci, policisti, gorski reševalci in ostale službe z močnimi nogami. Letos so bili najboljši med njimi gasilci iz Zagradca pri Grosuplju , ki pravijo, da taka dirka vendarle ni le še en dan na delu: “Je kar veliko huje kot en dober gasilski trening. Noge ne le da pečejo, človek sploh ne ve, če jih še ima.”

