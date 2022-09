Super vzdušje in pekoče noge v Planici

Dan se je začel s kvalifikacijami in pod toplim soncem. En za drugim so lastniki močnih nog prihajali v cilj na vrhu zaletišča. Nekateri so bili na smrt izmučeni in zadovoljni že s prihodom v cilj, drugi so upali na uvrstitev v finale. Večina najboljših je tudi malo taktizirala, saj so hranili moči za popoldan. No,

Tea Femc

je ena od tistih, ki niso. Pravi, da taktizirati preprosto ne zna in kvalifikacije je tako zaključila kot prva v svoji skupini, pred najresnejšo favoritko, rekorderko in trikratno zmagovalko Barbaro Trunkelj. Obe sta pod vrhom dohiteli in prehiteli tudi zadnjega iz moške skupine, ki je štartala kar 12 minut pred njima, a se je še vedno boril z izjemno strmimi zadnjimi 50 metri. Nekaj besed simpatične vzpodbude mu je seveda vlilo dodatnih moči za zmago nad samim seboj.