Red Bull Basement: iz San Francisca z novim zagonom

Petrisa Čanji Vouri je aprila postala zmagovalka letošnjega državnega finala projekta Red Bull Basement in si tako priborila priložnost, da svojo idejo predstavi še na svetovnem odru . Pot jo je vodila v San Francisco , kjer se je na svetovnem finalu srečala z mladimi inovatorji z vsega sveta, mentorji in strokovnjaki, ki soustvarjajo prihodnost tehnologije.

Slovenijo je zastopala z idejo Whisper Hollow . Gre za računalniško igro, ki otrokom med šestim in dvanajstim letom skozi raziskovanje in pustolovščino pomaga razvijati bralne spretnosti. Namesto da bi bilo branje ovira, postane ključ do napredovanja v zgodbi – igralci lahko nadaljujejo le, če besedilo preberejo na glas. Z združevanjem igre, raziskovanja in glasnega branja želi tako spremeniti način, kako otroci doživljajo knjige, ter pomagati predvsem tistim, ki jim branje predstavlja večji izziv.

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V San Franciscu je Petrisa svojo idejo predstavila investitorjem, razvijalcem in strokovnjakom z vsega sveta ter prejela potrditev, da ima Whisper Hollow potencial, da nekoč pomaga številnim otrokom. Ob vrnitvi domov smo se z njo pogovarjali o svetovnem finalu, razvoju igre in tem, kaj sledi zdaj, ko je ambicija postala še večja.

Zmagovalka Red Bull Basement 2026 © Siniša Kanižaj

Quotation Cilj moje ideje je, da imajo otroci zaradi nje boljše življenje

Če bi Whisper Hollow uspel tako, kot si želiš, kaj bi se zaradi njega spremenilo v otroških življenjih čez par let?

Če bi Whisper Hollow zaživel v polnosti vizije, ki jo imam, verjamem, da bi to pomagalo otrokom, ki imajo težave z branjem, ali je to zaradi ADHD, disleksije ali pa samo zaradi tega, ker nočejo brati… Cilj moje ideje je, da imajo otroci zaradi nje boljše življenje, torej izboljša se jim vse - uspeh v šoli in veščine na splošno, tudi za naprej. Upam, da bi jim spremenila življenje na bolje.

Si že imela mogoče kakšen “aha” moment med samim razvijanjem svoje ideje?

Ja, veliko jih je bilo. Ker nikoli še nisem še razvijala sama igre in v procesu učenja se je zgodilo ogromno “aha” momentov. Med samim razvijanjem MVP-ja, potem tudi ko sem bila v San Franciscu, pa tudi zdaj po San Franciscu… Se mi zdi, da se ti momenti samo nabirajo in zdaj moram ugotoviti, katerega “aha” momenta se moram najprej lotiti.

Kako pa Whisper Hollow spremeni branje iz nečesa, kar je težko, v nekaj, kar je lažje? Kaj je tisto, ki branje olajša?

Whisper Hollow branje olajša tako, da ga predstavi preko igre. Ker je za otroke, stare med 6 in 12 let, ravno igranje igric ta družbeni aspekt, je odkrivanje novih stvari in je največji motivator. V navadni knjigi otroci teh občutkov in spodbud ne dobijo tako hitro, zato jim zanimanje za branje pogosto hitro upade. Whisper Hollow pa jim branje omogoči preko odkrivanja - to, da oni nekaj preberejo in povejo na glas je edini način, kako grejo lahko naprej skozi zgodbo in se jim odklenejo nova poglavja. Ne morejo torej napredovati, če nekaj ne preberejo oziroma povejo naglas. Tako da se mi zdi, da ne samo, da malo olajša branje in ga naredi bolj zanimivega, ampak da jim morda spremeni način razmišljala ter njihov odnos do branja.

Zmagovalka Red Bull Basement 2026 © Siniša Kanižaj Quotation Poleg izpostavljenosti mi je Red Bull Basement dal še večjo motivacijo za nadaljnji razvoj ideje

Kaj pa bi rekla, da ti je Red Bull Basement dal? Kaj si se naučila skozi projekt?

Red Bull Basement mi je dal nekaj, kar mislim, da drugače ne bi mogla dobiti - širši vpogled v to, kaj se že dogaja, kaj se bo dogajalo in kako se mora nekaj zgoditi. Dal mi je tudi to, da sem bila izpostavljena širšemu svetu, da sem ugotovila, kako drugi strokovnjaki gledajo na to, kar jaz gradim, da nisem zaprta v svoje misli, da se ukvarjam samo s tem, kako jaz gledam na stvari… Ampak to, da sem res lahko poslušala ljudi, ki se ukvarjajo s tem, ki so videli že milijon podobnih idej. Spoznala sem tudi, na kak način lahko izboljšam svojo idejo, kaj diferencira mojo idejo in zakaj je moja ideja nekaj, kar je vredno, da se zgradi. Vse to mi je dal Red Bull Basement... Poleg izpostavljenosti mi je Red Bull Basement dal še večjo motivacijo za nadaljnji razvoj ideje, potem ko sem videla, da je to, kar delam, potrebno in da so mi tudi drugi rekli, da ima moja ideja veliko potenciala in naj jo zgradim, da spremeni otroška življenja na bolje.

Zmagovalka Red Bull Basement 2026 © Siniša Kanižaj Zmagovalka Red Bull Basement 2026 © Siniša Kanižaj

Zgodba ideje Whisper Hollow je dokaz, da se lahko dobra zamisel, podprta z odločnostjo in pravo priložnostjo, razvije veliko dlje, kot si njen ustvarjalec sprva predstavlja. Tudi druga slovenska izvedba Red Bull Basement je prinesla projekt z velikim potencialom ter znova pokazala, da prihodnost soustvarjajo mladi, ki si upajo razmišljati drugače. Red Bull Basement zato presega okvir tekmovanja – je priložnost, da inovativne zamisli dobijo zagon, podporo pravih ljudi in samozavest, da lahko nekoč prerastejo v rešitve, ki spreminjajo življenja.