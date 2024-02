Današnji mladi podjetniki, ustvarjalci in inovatorji so sila, ki bo v prihodnosti rušila status quo in spodbudila pozitivne spremembe. Red Bull Basement je priložnost, da se študenti pokažejo, predstavijo svoje ideje, dokažejo svoje sposobnosti in ambicije ter poskrbijo za boljši jutrišnji svet.

Ti študenti se niso pripravljeni sprijazniti s tem, da "je tako, ker je bilo vedno tako", zato predlagajo drzne nove tehnološke rešitve, s katerimi bodo pomembno vplivali na svet. V globalnem projektu sodelujejo zato, da bi uresničili svoje ideje v podpornem okolju, polnem navdiha. Vsi študenti, ne glede na to, kaj študirajo, so vabljeni, da si odprejo možnosti do mreženja, sodelovanja in delavnic skupaj s strokovnjaki, mentorji in vrstniki. Zakaj bi morali čakati do zaključka študija, da bi začeli uresničevati svoje ideje?

Kreativne rešitve so tako raznolike in ustvarjalne kot študenti, ki si jih zamislijo. Udeležence vse bolj zanima trajnost, saj so koncepti iz preteklih let segali od polnilca za naprave na ročni pogon do okoljske pustolovske igre in celo pralnega stroja za oblačila Aqua X, ki reciklira vodo za prhanje. Druge priljubljene teme so pametna mesta, opolnomočenje, telo in duh ter kariera.

Dogodek nas je zaradi svojega dosega povezal z ljudmi po vsem svetu Paramveer Bhachu

"Kul dejstvo pri dogodku Red Bull Basement je, da lahko deluje za različne ideje. Pri nas smo lahko izdelali prototipni model ter uredili intelektualno lastnino in blagovno znamko. Poleg tega smo iz priložnosti, kot so delavnice, potegnili veliko znanja," je povedal soustanovitelj podjetja Aqua X Paramveer Bhachu. "Želeli smo tudi zagovarjati trajnostni razvoj in varčevanje z vodo, zaradi dosega dogodka pa smo navezali stike z ljudmi po vsem svetu."

Joanna Power in Paramveer Bhachu s pralnim strojem Aqua X © Mark Roe/Red Bull Content Pool

Red Bull Basement se je rodil leta 2018 s prijavami iz 16 držav, udeležba pa iz leta v leto narašča. Zdaj se obeta največji dogodek doslej.

01 5. izvedba dogodka gre korak naprej

Letos bo pri projektu poudarek na umetni inteligenci, saj nam bo pomagala priti do dodelanega poslovnega plana. Prijava bo lažja in hitrejša, uporabniška izkušnja pa bogatejša. Slovenska zmagovalna ekipa bo dobila priložnost nepozabne izkušnje, saj bo svetovni finale potekal na Japonskem v Tokiju , najbolj inovativnem in tehnološko naprednem mestu na svetu. Pripravljamo 4 dnevno popotovanje od aktivnosti, izzivov do izobraževanj.

Uporabne informacije

Uradno odprtje prijav: 1. avgust 2024

Prijava bo možna posamično ali v paru.

Finalni izbor slovenske zmagovalne ekipe bo potekal oktobra.

Svetovni finale bo potekal decembra.

02 Bodi obveščen

Se ti zdi projekt zanimiv? Imaš idejo, pa ne veš kje začeti? Bodi na tekočem in se prijavi na Red Bull Basement novice. Sporočili ti bomo, kdaj bodo prijave uradno odprte.

Hkrati pa sodeluješ v nagradni igri, kjer bomo vsak mesec od februarja do julija izžrebali naključno osebo, ki bo pravilno odgovorila na zastavljeno vprašanje in vpisala svoje podatke. Nagrajenec bo prejel Red Bull Basement paket (Nahrbtnik, 6 pločevink Red Bull energijske pijače in dodatni promocijski material).

Pri projektu nas podpirajo lokalni partnerji: Gorenjska banka in REM Travel agencija .