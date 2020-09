Je trpljenje zabavno? Vprašaj ekipe na Red Bull Dolomitenmannu

Red Bull Dolomitenmann s svojo oznako »trpljenje je zabavno« slovi kot eno najtežjih ekipnih tekmovanj na svetu. Ekipo sestavljajo štirje člani, vsak član ekipe pa tekmuje v različni disciplini: gorskem teku, jadralnem padalstvu, kajaku na divjih vodah ali pa v gorskem kolesarjenju. Tekmuje se v vsaki disciplini posebej, na koncu pa se časovi članov ekipe združijo v en skupinski čas.

Jadralni padalec Chrigel Maurer © Red Bull Content Pool / Mirja Geh

Letos je izziv sprejelo 97 ekip iz 10 držav. Za mnoge športnike je bilo to prvo tekmovanje v letu 2020, zaradi česar je bilo med udeleženci veliko vrhunskih športnikov. Olimpijski prvak v kajaku Ronald Rauhe in ICF svetovni prvak Hannes Aigner, oba iz Nemčije, sta se po odpovedi dirke na Češkem pomerila v bitki na Red Bull Dolomitenmannu.

Zmagovalna ekipa Kolland Topsport Professional - Rémi Bonnet , Chrigel Maurer , Lukas Kubrican in Juri Ragnoli - si je s časom 4 h 21 m 27 s priborila zmago, drugo uvrščena ekipa Red Bull - Anton Palzer , Paul Guschlbauer , Harald Hudetz in Daniel Geismayr - je končala s časom 4 h 24 m in 23 s.

Najhitrejši v gorskem teku: Francesco Puppi iz ekipe ELK © Red Bull Content Pool/Philipp Carl Riedl

Pomemben trenutek je bil tek Francesca Puppija , ki je v 1 h 24 m 34 s zaključil 2000 m navpično in 12 km dolgo dirko, kar je bila prva zmaga italijanskega gorskega tekača. (Drugo in tretje mesto sta zasedla Švicar Rémi Bonnet in Italijan Henri-Aimo Aymonod .)

Maurer je posamično uvrstitev v jadralnem padalstvu zmagal drugič po letu 2016, cilj je dosegel skoraj minuto pred Italijanom Martinom Stofnerjem in dve minuti in pol pred Švicarjem Tobiasom Grossrubatscherjem . »Bil sem zelo vesel, da se lahko dirka odpelje,« je dejal Maurer, »ker enkrat že zmagal in sem si seveda želel zmagati še enkrat. Dirko sem začel na drugem mestu z majhnim zaostankom za vodilnem. Ostal sem miren v zapletenih prehodih, na primer na začetku. Potem sem napadel in moral celo zmanjšati hitrost, da sem se lahko ustavil pri Moosalmu.«

Red Bull Dolomitenmann 2020 POV

Kubrican si je s peto zaporedno zmago na posamični lestvici zagotovil naslov na kajakaški progi, kar je pomenilo, da je Čeh postavil temelje za kasnejšo zmago podjetja Kolland Topsport Professional v ekipni kategoriji. Le s 23 sekundami zaostanka je Avstrijec Hudetz za las zgrešil osmo posamično zmago. Toda ta impresivna dirka je spodbudila njegovo ekipo in četverica je končala na drugem mestu.

Čeprav se ekipa Andreasa Seewalda po skupnem četrtem mestu ni uvrstila na stopničke, si je nemški kolesar zagotovil posamično zmago v gorskem kolesarstvu po mučnih 1.600 metrih do Hochsteinkreuza in spustu po poti Alban Lakata. Lanski zmagovalec in svetovni prvak Avstrijec Geismayr je v kategoriji gorskega kolesarjenja končal na drugem mestu; tretji je bil Kristian Hynek (Češka).

Harald Hudetz je zagotovil ekipi Red Bull drugo mesto © Red Bull Content Pool/Christopher Kelemen

Ekipa Wings for Life - deskar na snegu Benjamin Karl , biatlonec Dominik Landertinger , kanuist Marcel Bloder in veteran Red Bull Dolomitenmanna Wendelin Ortner , vsi Avstrijci - so zasedli 34. mesto.

Na koncu dirke je glavni organizator Nikolaus Grissmann dejal: »Po pol leta res težkih priprav smo zdaj popolnoma srečni. Na koncu se je vse dobro izteklo. Vreme je bilo odlično in prvotna pot je bila danes izvedljiva. Ne morete si želeti več. Najbolj sem vesel za športnike, da smo lahko danes priredili 33. Red Bull Dolomitenmann.«

Bližnji vpogled v Red Bull Dolomitenmann nam je podal slovenski udeleženec gorski tekač Timotej Bečan , ki je še ne dolgo nazaj postavil nov hitrostni rekord Krma - Triglav. Na Dolomitenmannu je posamezno dosegel 10. mesto, z ekipo pa so se uvrstili na 12. mesto.

Red Bull Dolomitenman je edinstveno tekmovanje, kjer tekmovalci 4 različnih panog združijo moči. Kako bi opisal tekmovanje, če bi moral napisat prispevek »Red Bull Dolomitenman skozi oči Timoteja Bečana«?

Prva beseda bi bila »noro«. Dobra in konkurenčna tekma, ena najbolj konkurenčnih v zadnjem času. Začetni trije kilometri popolne ravnine, ki se nato prevesi v strmino primerljivo s Šmarno goro, brez vmesnih ravnin, res strmo. Sledi kros teren, gor in dol po ozki stezi čez mostičke, kjer je treba biti pazljiv, tukaj je zahtevana tudi spretnost, spremembe ritma. Potem se pride na neko enakomerno cesto, ki traja 5 do 10 minut. Ta del mi je najbolje ustrezal, saj imam rad mešanico hitrosti in klanca, nek enakomeren tempo, na koncu pa sledi še čisti vertikalni kilometer. Malenkost kros terena in pa zaključna stena s 100 do 150 višinskimi metri na kateri daš vse od sebe. Na vrhu veliko ljudi in štafetna predaja. Helikopter v zraku. Ko sem se preoblačil, mi je skoraj odpihnil vse cunje, nisem še doživel česa podobnega.

Si imel kašne posebne priprave?

Da, ker je ta tekma dolga, jaz pa nisem ravno dolgotekač. Kakšen ultramaratonec bi se mi smejal, glede na to, da tekma traja uro in pol, to ni nič. Iz gorskega teka sem navajen tekem od 30 minut pa do maksimalno 1 ure. Potem me dejansko začne pobirati, zato sem se moral osredotočiti tudi na kakšen daljši trening z veliko višinskimi metri in strmino. Da ni bil samo tekaški del, ampak, da sem moral vmes tudi malo zahoditi. Moraš simulirati tekmo, ne moraš iz ravnine iti na tako tekmo. Kakor mi je dopuščal čas, vendar sem večinoma treniral na domači Šmarni gori, šel na njo 3x, 4x zaporedoma, da sem dobil tistih 1000 višincev; potem pa Storžič, Špik, Slemenova špica, važno samo, da sem dobil v kosu zadosti višinskih metrov. 8 dni pred tekmo sem naredil še ta vzpon na Triglav, ki pa je bil tudi neka dobra priprava in videl sem, da mi je na tekmi moč ostala do konca, na Triglavu pa me je začelo pobirati že kakšne 15 minut pred koncem.

Tekmovanje je ekipne narave. Kako pomemben je ta “timski del”?

Ekipa je pomembna, mora delovati kot eno, seveda pride tudi do konfliktov, ki morajo biti takoj razrešeni. Na Dolomitenmannu do konfliktov ni prišlo, vendar moraš imeti občutek, da si del ekipe, in da si dolžan dati vse od sebe. Če članu ekipe ne gre, mora imeti v mislih, da bodo čas morali nadomestiti ostali člani. Na tak način te ekipa prežene, da daš vse od sebe. Glede na to, da šteje skupni čas, je cela ekipa povezana. Par sekund lahko odloča o končni razvrstitvi. Kasneje se doma tepeš po glavi, če veš, da bi lahko še stisnil. Zato daš vse od sebe in nimaš si kaj za očitat, ker veš, da si svojo nalogo opravil po najboljših močeh.