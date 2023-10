Kar šest Slovencev bo plezalo po jezu s katerega je skočil James Bond

preplezala izredno zahtevno in najdaljšo umetno plezalno smer na svetu, sta pravzaprav odprla pandorino skrinjico. “Takšna reč je izvedljiva in ne le to, tudi zelo atraktivna,” je završalo po plezalski sceni in širše. Da je bila tista smer postavljena le za vrhunsko slovensko navezo je mnoge tudi malo zabolelo, saj si je izziva zaželel še marsikateri vrhunski plezalec. Takrat, predvsem zaradi varnosti, ni šlo, smer je bilo nujno odstraniti takoj po vzponu…

In ne le to, tokrat jih je čakalo tekmovanje. Nekaj povsem novega. Paralelno plezanje dveh 180 metrov visokih smeri za dvojice (naveze) izbranih mojstrov vertikale s celega sveta. Med njimi na prvi izvedbi tudi za tri Slovence - Domna Škofica , Jerneja Krudra in Luko Potočarja . Domen in Jernej sta plezala skupaj, Luka pa je imel španskega partnerja v navezi - Alberta Ginésa Lópeza .

In ne le to, tokrat jih je čakalo tekmovanje. Nekaj povsem novega. Paralelno plezanje dveh 180 metrov visokih smeri za dvojice (naveze) izbranih mojstrov vertikale s celega sveta. Med njimi na prvi izvedbi tudi za tri Slovence - Domna Škofica , Jerneja Krudra in Luko Potočarja . Domen in Jernej sta plezala skupaj, Luka pa je imel španskega partnerja v navezi - Alberta Ginésa Lópeza .

Na koncu so bili lani trije Slovenci daleč najbolj uspešna nacionalna zasedba na tekmovanju, saj je bil Luka del zmagovalne naveze, Domen in Jernej pa sta tekmo končala kot druga. Pravzaprav sta bila na robu zmage vse do zadnjega raztežaja. Med štirimi najboljšimi z letnico 2022 so bili tako trije plezalci naši.

Na koncu so bili lani trije Slovenci daleč najbolj uspešna nacionalna zasedba na tekmovanju, saj je bil Luka del zmagovalne naveze, Domen in Jernej pa sta tekmo končala kot druga. Pravzaprav sta bila na robu zmage vse do zadnjega raztežaja. Med štirimi najboljšimi z letnico 2022 so bili tako trije plezalci naši.

Na koncu so bili lani trije Slovenci daleč najbolj uspešna nacionalna zasedba na tekmovanju, saj je bil Luka del zmagovalne naveze, Domen in Jernej pa sta tekmo končala kot druga. Pravzaprav sta bila na robu zmage vse do zadnjega raztežaja. Med štirimi najboljšimi z letnico 2022 so bili tako trije plezalci naši.

Barve slovenske plezarije bodo v Švici, na drugi izvedbi tega tekmovanja, od 1. do 4. novembra branili Domen Škofic in Vita Lukan , Jernej Kruder in Julija Kruder ter Luka Potočar in Lučka Rakovec . Tri naveze, ki računajo na najvišja mesta na tekmovanju, kjer so bili lani trije Slovenci med najboljšo četverico.

Barve slovenske plezarije bodo v Švici, na drugi izvedbi tega tekmovanja, od 1. do 4. novembra branili Domen Škofic in Vita Lukan , Jernej Kruder in Julija Kruder ter Luka Potočar in Lučka Rakovec . Tri naveze, ki računajo na najvišja mesta na tekmovanju, kjer so bili lani trije Slovenci med najboljšo četverico.