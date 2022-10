Pa še to: zid za seboj drži tudi do 105,000,000 kubičnih metrov vode (jezero Vogorno), ob vznočju je debel 25 metrov, na vrhu pa 7.

Od 26. do 29. oktobra se bodo pomerili v paralelnem plezanju dveh vzporednih večraztežajnih smeri. Visoki bosta 180 metrov, težavnost se bo gibala med 6c in 7c+ po francoski lestvici, potekali pa bosta nekaj metrov ena od druge. Oprimki bodo pri obeh povsem identični, pri tem bosta prvi in zadnji raztežaj preslikana zrcalno, štirje raztežaji vmes pa popolnoma skopirani. Po dve navezi se bosta istočasno trudili preko cele smeri preplezati čim hitreje. Ena levo, ena desno.

Simon Margon je tudi glavni postavljalec smeri na jezu Verzasca. Takole pravi: "Tisti z več izkušnjami v plezanju večraztežajnih smeri bodo imeli rahlo prednost pri delu z vrvjo in taktiki, bolj izkušeni tekmovalci pa bodo bolj domači s sodobnimi gibi, kot so recimo skoki. V vsakem primeru bo potrebna moč, vzdržljivost in še tisto nekaj več, kar premorejo le vrhunski mojstri plezanja.”

