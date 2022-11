Na jezu Verzasca v Švici se je v preteklih treh dneh odvilo prvo tekmovanje v plezanju večraztežajnih umetnih smeri Red Bull Dual Ascent . Dve vzporedni smeri, ki sta se vili po sredini zunanje stene jezu, je sestavljalo šest raztežajev. Za ogrevanje so se plezalci spopadli s 25 metri ocene 6c, sledilo je 18 metrov 7a+, pa 32 metrov 7b+, 30m 7c, 25m 7b in za zaključek slabih 20 metrov z oceno 8a. Prvi in zadnji raztežaj sta bila popolna zrcalna slika en drugega, vmesni štirje pa popolne kopije.

16 povabljenih vrhunskih plezalcev iz osmih držav se je pomerilo v navezah (dvojicah), cilj vseh pa je bilo čim hitreje preplezati 150 metrov dolgo smer in biti pri tem boljši od konkurence. Seveda je bilo pri tem potrebno vse raztežaje preplezati po pravilih, brez padca. Če se je ta zgodil, je bilo raztežaj potrebno ponavljati, ali pa se sprijazniti s časovnim pribitkom.

01 Odločitev v zadnjih metrih

Po treh dneh tekmovanja se je vse zlilo v finalni dvoboj in njegov zadnji raztežaj - ter lekcijo: nikoli ne obupaj do konca.

Alberto Ginés López in Luka Potočar © Stefan Voitl / Red Bull Content Pool Luka Potočar © Stefan Voitl/Red Bull Content Pool Alberto Ginés López © Stefan Voitl/Red Bull Content Pool Alberto Ginés López in Luka Potočar © Stefan Voitl/Red Bull Content Pool

Luka Potočar in Španec Alberto Ginés López sta Domna Škofica in Jerneja Krudra dejansko prehitela v zadnjem raztežaju. "Vso smer sva bila za njima," je povedal López. "v bistvu sva že obupala in se odločila, da bova do vrha samo uživala in da je pomembno le, da prideva do vrha."

In potem je Jernej Kruder padel in obvisel na vrvi. Slovenski dvojici, ki se ji je zmaga že nasmihala, je to nakopalo časovni pribitek in takrat sta ju Lopez in Potočar prehitela.

"Super super vesela sva, da sva na vrh priplezala prva in sva prva zmagovalca tega norega tekmovanja. In tudi kar malo presenečena, saj nama res ni kazalo dobro. Danes je bilo v smeri tudi zelo vroče, ne le v prenesenem smislu, tudi tole pretoplo vreme je naredilo svoje in plezanje še malo otežila," sta po zmagi misli strnila Potočar in Lopez.

Domen Škofic v smeri © Stefan Voitl/Red Bull Content Pool

Škofic in Kruder seveda nista skrivala razočaranja, a sta ga znala prenesti tudi z nekaj humorja: "Bo prav, da Domen začne, jaz si danes ne zaslužim," je začel Jernej, Škofic pa je izziv sprejel:

"Red Bull Dual Ascent je nora zadeva. Midva sva vesela, da sva lahko tukaj, vesela sva, da sva bila po vseh kvalifikacijskih plezanjih najhitrejša in sva se uvrstila v finale. Na žalost se je tukaj malo zalomilo in sva končala kot druga. Imela sva super možnost, da zmagava, saj sva bila v prednosti skoraj celo finalno plezanje, ampak s tem, ko sva čez smer letela tako zelo hitro, se je zgodilo tisto, kar se v takih situacijah hitro zgodi. Malo pretiravaš in te zakisli. Danes se je to žal zgodilo Jerneju, prsti v zadnjem, najtežjem raztežaju niso zdržali in sledil je padec. Ampak ničesar mi ni žal. Vesel sem, da je bil Jernej moj soborec tukaj, ker je v tovrstnem plezanju res dober in zasluge, da sva bila tako hitra, so povečini njegove."

"Res sva bila hitra in zato mi je tudi najbolj žal, da nama ni uspelo čisto do konca," je nadaljeval Kruder. "Tokrat sem jaz izvisel in zapravil priložnost, ampak vem, da Domen ni preveč jezen, ker sva uživala, pokazala pa sva tudi, da sva zelo dobra. Zdi se mi, da sva bila od prvega dne do danes od vseh najbolj fokusirana v samo plezanje, brez strahov in dvomov, kar je bistvo."

Petra Klingler © Stefan Voitl/Red Bull Content Pool

Tretje mesto sta zasedla Italjana Stefano Ghisolfi in Marcello Bombardi,na četrtem pa sta tekmovanje končali najboljši dekleti domačinka Petra Klingler in Francozinja Louna Ladevant.

02 Tudi po zaslugi trboveljskega dimnika

Red Bull Dual Ascent je povsem novo tekmovanje s povsem novim konceptom. Velik del inspiracije so organizatorji našli v slovitem slovenskem plezalskem projektu , ki se je konec leta 2020 odvil na trboveljskem dimniku. Takrat sta Janja Garnbret in Domen Škofic na vrh najvišjega dimnika v Evropi splezala po najdaljši in najtežji umetni večraztežajni smeri na svetu. 360 metrov dolgo smer je takrat postavil Simon Margon z ekipo, prav on pa je postavljal tudi smeri na jezu v Švici.

Da so bile smeri vrhunske in v vrhunskem okolju so se strinjali vsi tekmovalci. Tudi koncept je korak naprej od vsega, kar se je tekmovalnega do sedaj dogajalo v večraztežajnih smereh. V naravni skali je nemogoče ustvariti pogoje, ko bi dve navezi hkrati plezali v povsem enakih pogojih. Pri umetnih smereh je to izvedljivo. Dve enaki paralelni večraztežajni smeri sta prinesli točno to kar je za tekmovanje potrebno, sama stena velikega jezu pa je dala piko na i, tudi zato, ker je zgoraj celo nekoliko previsna.

Red Bull Dual Ascent © Stefan Voitl/Red Bull Content Pool Smeri na jezu Verzasca © Red Bull The easiest way to see the action © Stefan Voitl/Red Bull Content Pool

Organizatorji bodo pripravili tudi kratki dokumentarni film o temovanju, zato ostani priklopljen, da ga ne zgrešiš...