Poišči soigralca za Red Bull Flick in se poteguj za 500 evrov

01 Red Bull Flick

Counter-Strike igre so postale šah e-športnega sveta. Z več kot 20-letno tradicijo veljajo za najbolj prestižno digitalno disciplino, ki zahteva enako veliko količino vaje, refleksov in timskega dela. Tekmovanja Red Bull Flick k temu dodajajo še en sloj težavnosti v obliki vertikalnih map, težko izvedljivih gibov in taktičnega manevriranja za doseg orožij postavljenih po poligonu.

Skrbno izberi svojega partnerja © Siniša Kanižaj

Dosedanji Counter-Strike turnirji pri nas in po svetu so se odvijali v verziji Global Offensive (CS:GO) , ki jo bo kmalu zamenjala posodobljena različica v pogonu Source 2 z imenom Counter-Strike 2 . Nova verzija igre sicer prinaša vrsto vizualnih in tehničnih izboljšav, a v osnovi ostaja v veliki meri enaka, vključno z obstoječimi poligoni ali mapami. Standardni nabor map je mogoče razširiti s poligoni, narejenimi po meri, kakor so tisti, ki se uporabljajo v tekmovanjih Red Bull Flick.

Ponovno so odprte kvalifikacije za Red Bull Flick

Red Bull Flick je poseben Counter Strike turnir, ki postavi dvojice na futuristične mape in jih popelje v okolje z unikatnim igralnim načinom. Tekmovalni pari se spopadejo v igrah 2 na 2 , v katerih morajo zasesti in kontrolirati določene točke na mapi. Pri tem si lahko pomagajo z orožjem, ki se pojavlja na specifičnih točkah poligona, in neobičajnimi načini premikanja, kot sta srfanje ali skok s trampolini.

Letos bo Red Bull Flick potekal med 26. 8. in 23. 9 .. Nadobudni igralci se lahko s svojo dvojico poskusite uvrstiti na tekmovanje v dveh odprtih kvalifikacijah :

26. avgusta 2023 na dogodku Epicenter 22 (4 mesta)

9. septembra 2023 na online kvalifikacijah (8 mest)

Dogajanje se bo zaključilo 23. septembra z nacionalnim finalom.

Red Bull Flick 2022 finale © Siniša Kanižaj

Najboljši bodo tekmovali tudi mednarodno

Kvalifikacije bodo potekale po sistemu Best of 1, kar pomeni, da se med ekipami odigra samo ena igra. Najboljše 4 ekipe z Epicentra 22 in najboljših 8 ekip s spletnih kvalifikacij napreduje na finalni turnir, kjer se jim bodo pridružile še 4 najbolje uvrščene ekipe lanskega leta.

Najboljša dvojica v Sloveniji si bo priborila:

Povabilo na mednarodni krog tekmovanja,

Red Bull Flick pokal in

denarno nagrado v vrednosti 500 EUR.

Slovenska zmagovalna dvojica - Mrshyjecute © Siniša Kanižaj

In kar je še več, vse stroške udeležbe mednarodnega dela tekmovanja bo slovenskim predstavnikom kril Red Bull.

Pripravljeni na izid Counter-Strike 2

Za vodenje tekmovanja se bo uporabljala platforma FACEIT in najnovejša različica igre Counter-Strike. V primeru, da igraš od doma, preveri, ali je tvoja igra posodobljena, saj se drugače ne boš mogel pridružiti strežniku.

Posebnost letos predstavlja tudi Counter-Strike 2, ki trenutno še nima točnega datuma izida. Če bo igra lansirana med kvalifikacijami ali finalom, se bo Red Bull Flick odigral v CS2. Tako se lahko zgodi, da se prvi krog igre odigra v starejši, naslednji pa v najnovejši verziji igre.

02 Pridi na Epicenter 22

Na dvaindvajsetem tradicionalnem druženju igričarjev Epicenter , ki se bo odvil 26. in 27. avgusta v mariborski Dvorani Tabor se lahko udeležiš prvih kvalifikacij za Red Bull Flick in si tako zagotoviš svoje mesto na tekmovanju.

Na dogodku se bodo poleg kvalifikacij za Red Bull Flick odvili tudi drugi e-športni turnirji. Pričakuješ lahko 36 razstavljavcev, 18 ustvarjalcev vsebin in skoraj 30 ur spremljevalnega programa. Dvodnevni poletni oddih sicer izhaja iz igričarskih korenin, a se je počasi že razširil na dogodek za splošno spletno in “geek” kulturo, ki združuje privržence alternativnih načinov preživljanja prostega časa in tiste, ki so zrasli na spletu.

EPICENTER21 © Spid.si

Standardnemu naboru tekmovanj v videoigrah, kot so Counter Strike , League of Legends in FIFA , so se letos pridružila še tekmovanja v igrah s kartami Yu-Gi-Oh ! in One Piece . Konkretno se je razširilo tudi število stojnic, ki bodo v Taboru sestavljale lastno “ulico”. Podpreti bo mogoče ilustratorje in umetnike, rokodelce, slaščičarje ter lokalne e-športne organizacije in skupnosti.

Največjo množico bodo zagotovo zbrali spletni vplivneži, ki bodo dogodek prenašali v živo, in cosplayerji, animatorji oblečeni v like iz videoiger in animejev ali kakšne druge popularne vsebine.

Te zanima, kateri vplivneži pridejo in s kom se boš lahko slikal?

Na prizorišču boš lahko med drugimi spoznal RitterČančerja , Sparkeja , Wiizardixa in Slovenskobudalol .

Slovenskobudalol © Spid.si Sparke © Spid.si

Celotni seznam razstavljavcev, ustvarjalcev, spremljevalnih dejavnosti in tekmovanj si lahko ogledaš na uradni spletni strani dogodka , kjer potekajo tudi prijave na turnirje, ki se ponašajo z denarnimi nagradami v vrednosti več kot 10.000 evrov. Prenos dogajanja na glavnem odru in drugih aktivnosti si bo mogoče ogledati preko Twitch in YouTube kanalov organizatorja, in sicer:

EPICENTER 22 bo svoja vrata odprl v soboto, 26. avgusta, ob 10.00 .