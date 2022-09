NiKo in huNter ti svetujeta, kako obvladati mape za Red Bull Flick

Red Bull Flick International online qualifiers Red Bull Flick returns for 2021, with custom maps …

V profesionalni igri Counter-Strike: Global Offensive se mape ne menjajo tako pogosto. Profesionalni igralci že leta igrajo na mapah, kot so Dust 2, Overpass in Nuke. Ko se pojavi nova mapa, kot je Ancient, potrebujejo več mesecev, da se na njej dobro znajdejo. Za