Tečaj mehanik Red Bull Flick z G2 NiKom in huNterjem

ali katero koli drugo igro Source, je že slišala za koncept surfanja (ang. surfing). Za tiste, ki še niso, je to drsenje po klancih in prenašanje zagona naprej, da narediš velike skoke. Ustvarjalci map so v preteklih letih naredili ogromno različnih poligonov za surfanje – nekatere dirkalne, druge za načine igre deathmatch. V vsaki izdaji

Surfanje je ena tistih veščin, ki jih imajo nekateri igralci radi, drugi pa od nje ne vidijo veliko koristi. NiKo nam je povedal, da se sploh ne spomni, kdaj se je naučil te veščine. "Bilo je v 1.6, tako da mislim, da morda približno pred 10 leti," je povedal Niko. HuNter je imel bolj presenetljiv odgovor in dodal: “Iskreno povedano, nikoli v življenju se nisem naučil surfati. Mislim, da ni zelo pomembno, če si profesionalni igralec. To je bolj zabavno početi, vendar mislim, da ne pomaga izboljšati tvojega gibanja.” V profesionalnih mapah ni sten za surfanje, vse je v gladkem gibanju, zato ne preseneča, da igralci, kot je huNter, ne vidijo veliko koristi v nišni veščini, kot je surfanje.

obstajajo stene za surfanje – zato je pomembno razumeti, kako to izvesti. Čeprav je na spletu na voljo veliko razlag, so osnove preproste in vključujejo drsenje po steni, medtem ko miško uporabljaš kot volan. Hunter meni, da je učni proces dokaj preprost, in pojasnjuje: “CS:GO ima veliko map za surfanje, vse z različnimi težavnostnimi stopnjami. Zato bi moral počasi začeti z lažjimi mapami in nato korak za korakom preiti na težje.”