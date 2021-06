Red Bull Formation je zaključen in pripravljen na podoživljanje trenutkov

01 Prvi dnevi

Ko za kanjoni rdečih skal v južnem Utahu v Virginiji zaide sonce, se končajo vse aktivnosti na Red Bull Formationu . Vedno je čas za povzetek vseh osmih sodelujočih športnic in njihovih podpornih ekip. V prvih nekaj dneh na samem kraju je ena stvar postala jasna: leto prisilne pavze ni vplivalo na motivacijo kolesark, ki so se zbrale skupaj, da bi ustvarile novo dobo v svetu ženskega freeride gorskega kolesarjenja.

Tekmovalke so se udeležile športnega sestanka pred sprehodom po progi © Re Wikstrom

Osem najboljših freeride športnic z vsega sveta – Hannah Bergemann, Camila Nogueira, Casey Brown, Chelsea Kimball, Jess Blewitt, Sam Soriano, Vaea Verbeeck in Vinny Armstrong – je bilo na samem prizorišču, ki so ga organizatorji izbrali za to freedride tekmovanje v Virgini.

Čas za ogled proge © Catherine Aeppel/Red Bull Content Pool

Tekmovalkam so znova pomagale podporne ekipe, ki so vključevale nekatere najbolj uspešne akcijske športnike na svetu, med njimi Michelle Parker, Brooklyn Bell, Krystin Norman, Lexi Dupont, Jaxson Riddle in Carson Storch , ki so temu procesu dodali podporo in mentorstvo.

Z več očmi na vsaki liniji je možnosti nešteto © Re Wikstrom/Red Bull Content Pool Vinny Armstrong in Jess Blewitt v iskanju potencialne linije za spust © Re Wikstrom/Red Bull Content Pool

"Letos je bila proga precej večja, zato imamo na izbiro veliko več možnosti," je po ogledu proge dejal Bergemannova. "In tudi precej daljša, kar bo otežilo samo vožnjo, hkrati pa nam bo omogočilo, da bomo bolj ustvarjalne. S tem dodatnim delovnim prostorom nameravam letos zgraditi še večjo linijo in v njej imeti več objektov, kar me veseli."

Hannah Bergemann s svojima članicama ekipe Brooklyn Bell in Krystin Norman © Catherine Aeppel/Red Bull Content Pool

S popolnimi razmerami od zore do mraka je bilo prisotno vznemirjenje že od trenutka, ko so tekmovalke stopile na progo. Ko so se zasedbe skupinskega načrtovanja in podpore zaključile, so se tekmovalke in njihove podporne ekipe odpravile na sprehod po prizorišču, ki je bil obarvan z vrtoglavim smehom in bujnimi pogledi navzdol, medtem ko si je vsaka tekmovalka zamislila, kako želi napasti progo. Že zdaj je bilo jasno, da bo letošnja prireditev posebna.

Kimball in Kaia Jensen v planiranju proge na Red Bull Formationu © Catherine Aeppel

"Vsaka ima nekoliko več predstave o tem, v kaj se tokrat spušča," je dejala Bergemannova, ko je končala ogled. »Prvo leto nismo bile prepričane, v kaj se spuščamo. Tu smo prvič zgradile svoje celotne linije, zato smo pazile, da nismo zagrizle več, kot smo lahko prežvečile. Letos si vse želijo iti nekoliko dlje."

02 Čas je za kopanje

Zadnja vedra rdeče zemlje so bila izkopana, linije zalite, tekmovalke in njihove podporne ekipe pa so zaključile tridnevna izkopavanja in oblikovanja linij. Z enim dnevom počitka, da se osem svetovnih freeriderk odpočije, preden se vrnejo nazaj na progo je bilo nekaj gotovo: na letošnjemu Red Bull Formationu bo nastala zgodovina.

Prizorišče letošnjega Red Bull Formationa je igrišče za domišljijo © Re Wikstrom

"Mislim, da je bil moj prvi vtis, ko sem letos gledala progo ta, da me je kar presenetilo, kako daleč so se dekleta izboljšala v tako kratkem časovnem obdobju," pravi Michelle Parker, ki je letos delala kot graditeljica in članica podporne ekipe. "Stvari, ki smo jih zgradili, so precej večje kot prvo leto – neverjetno je videti dosedanji napredek."

“Ta dogodek se vrti okoli timskega dela,” pravi Parkerjeva © Catherine Aeppel

Za Parkerjevo lahko prevladujočo temo prvih dni kopanja povzamemo z eno besedo: timsko delo. Tokrat z večjimi podpornimi ekipami in vseobsegajočim odnosom "veliko rok naredi delo lažje", so tekmovalke lahko oblikovale linije naravnost iz svojih najbolj divjih sanj.

Michelle Parker, Brock Crouch in Dillon Lemarr med gradnjo proge © Re Wikstrom

In še posebej ena tekmovalka – domačinka Chelsea Kimball –, ki je svoji domišljiji resnično pustila biti divja.

"Chelsea gradi povsem nov objekt in to me je takoj pritegnilo," pravi Parkerjeva, ki je večino svojih prvih dni na progi kopala za Kimballovo. "Tu zunaj, v tem delu države, običajno oživimo veliko starih linij. Toda Chelsea je na vseh teh lokacijah videla nekaj, kar jo je navdihnilo, in našla območje, na katerem se še nikoli ni gradilo. Če želiš nekje ustvariti nekaj novega, na čemer še nikoli ni bilo grajeno? To je epsko."

Letos ni omejitev, kakšne linije lahko zgradijo športniki © Catherine Aeppel/Red Bull Content Pool

Kimbollina značilnost je velik stepdown, ki se nahaja sredi gore na tekmovalnem prizorišču, resničen freeride objekt, katerega je treba videti, da sploh verjameš, in je izjemen tako po obsegu kot tudi po tehničnih lastnostih. In za dodatek so ekipe, ki so več dni gradile ta popolnoma nov stepdown, po njegovem izteku dodale še skok čez kanjon.

Linija Chelsea Kimballove © Re Wikstrom/Red Bull Content Pool

"V bistvu smo premaknili celotno goro, da smo zgradili te objekte," je dejala Parker. "Toda navdušeni smo nad njimi. Mislim, da je Chelsea sprva dvomila, da bi se to lahko zgodilo. Toda zdaj, ko smo bližje, lahko vidi, kako se oblikuje. In to me je navdihnilo, da sem kopala še močneje."

03 Preizkušanje linij in prve vožnje

Vožnje na Red Bull Formationu so se začele in ure, ki so jih preživeli čez teden, ko so kopali in prilagajali, so se splačale zaradi epskih gorskokolesarskih akcij.

Za vožnjo moraš kolo najprej nesti na goro © Re Wikstrom/Red Bull Content Pool Hannah Bergemann v pripravi na vožnjo po svoji liniji © Re Wikstrom/Red Bull Content Pool

Z močno pripekajočim soncem so tekmovalke začele preizkušati koščke svojih linij, v upanju, da bodo do 1. junija združile vse skupaj v vožnjo od vrha do dna. Bergmann, Brown in Soriano so med poizkušanjem vse vozile zgornji del proge in po nekaj poskusih vrhunsko prevozile njihove objekte.

Brown in Bergemann diskutirata drop v 'The Ovary' objketu © Re Wikstrom/Red Bull Content Pool

"Tam zgoraj sem se zagotovo borila z nekaj demoni," je povedala Brown po zaključku zgornjega dela svoje linije. "Ampak tako sem vesela, da sem lahko opravila ta del."

Casey Brown v spustu iz 'The Ovary' objekta © Re Wikstrom/Red Bull Content Pool

"Vsekakor se tresem," je dejala Soriano, ki je tudi takoj po Casey napadla zahrbtni zgornji del. »Ampak vesela sem, da sem s tem končala. Imela sem nekoga, ki mi je štel, saj tega nisem zmogla storiti sama."

Jess Blewitt in Vinny Armstrong v stilu čez step up © Catherine Aeppel/Red Bull Content Pool

Verbeeck, Nogueira in Kimball so delala tudi na višjih objektih njihovih izbranih linij. Množica kopačev, mentorjev in osebja je izbruhnila v navijanje, ko so prevozile svoje odseke.

Chelsea Kimball v grebenski liniji © Re Wikstrom/Red Bull Content Pool

"Delala sem na svojem double dropu, vendar sem slišala, da gre Chelsea, zato sem stekla pogledat," je dejala Bergmannova. "Bilo je videti res lepo, saj gre za nov objekt."

Vaea Verbeeck višje v svoji liniji © Re Wikstrom/Red Bull Content Pool

In v presenetljivi vrnitvi na progo po počitku sta Armstrong in Blewitt pozno popoldne začeli delati na svojih vrhunskih objektih terizkoristili trenutni izpad vetra, da sta se podali v svoji liniji.

Jess Blewitt v napadu na 'The Plastic Bag Drop' © Re Wikstrom/Red Bull Content Pool

04 Združitev vsega skupaj za zadnji dan vožnje

Vsa pričakovanja tedna so se končala v epskem dnevu linij od vrha do dna. Za športnice je bil čas, da se pred zaključkom letošnje izdaje Red Bull Formation še zadnjič izkažejo.

Cami Nogueira v vrhu svoje linije do dna © Catherine Aeppel/Red Bull Content Pool

Začela je Hannah Bergemann, ki je "zmlela" svojo linijo. Po začetnem preizkusu srednjega dela prizorišča, je Bergemannova padla na vrhu gore. Z double dropom je bila njena linija strma in tehnična, kar je ostalim športnicam vlilo zaupanje, ko se je na koncu ustavila pri končnih vratih.

Linija Hannah Bergemann je bila strma © Re Wikstrom/Red Bull Content Pool

"S to linijo je dala dogodku pravi pomen," je povedala Katie Holden, ena od ustanovitvenih organizatorjev dogodka. "Dekleta je dvignila na raven njihovih linij."

Bergemannova je svoj double drop izvedla popolno © Re Wikstrom/Red Bull Content Pool

Druga se je spustila Chelsea Kimball, ki je bila edina športnica, ki je na progi ustvarila povsem nov objekt, drop-in v skok čez kanjon. Pri njenem pristopu k objektu je bilo treba upoštevati hitrost in veter, toda vse se ji je izšlo, da je pripravila nepozabno vožnjo.

"Zamislila si je ta objekt, ga zgradila in prevozila. Naredila je tisto, za kar je prišla, in izpeljala svojo linijo," je komentirala Vaea Verbeeck.

Chelsea Kimball v skoku čez kanjon © Catherine Aeppel/Red Bull Content Pool

Preostalih šest športnic je začelo s svojimi linijami, in zdelo se je, da kljubujejo gravitaciji, hkrati pa so povezovale vse, s čimer so se srečale med tednom.

"Resnično verjamem, da sem v Red Bull Formationu dosegla vse, kar sem si želela," je dejala Cami Nogueira. "In to je bilo to, da sem se potisnila iz cone udobja in prevozila nekaj epskega."

Neustrašnost in predanost sta bila vodili za tekmovalke © Re Wikstrom/Red Bull Content Pool Formation lahko postane le večji in boljši © Re Wikstrom/Red Bull Content Pool

Ko se je tabor približeval koncu, je ena športnica odšla domov z nagrado The Evolution in Action, ki jo je podelil sponzor dogodka Arc’teryx.

Medtem, ko gre pri dogodku bolj za sodelovanje kot pa za tekmovanje, so imele športnice priložnost glasovati za udeleženko, ki predstavlja vrednote Red Bull Formationa: vodenje z naraščajočo miselnostjo, potiskanje same sebe v svoj polni potencial, hkrati pa tudi navdihovanje drugih okoli sebe z odličnostjo na progi in izven nje.

Nagrado domov je odnesel nihče drug kot Hannah Bergmann.

Vedno je lepo biti prepoznan s strani kolegov športnikov © Re Wikstrom/Red Bull Content Pool

"Stvar, na katero sem najbolj ponosna je to, da vozim na način, ki vzbuja zaupanje vsem ostalim," je ob sprejemu nagrade dejala Bergmannova.

Športnice, kopači in mentorji Red Bull Formationa 2021 © Catherine Aeppel/Red Bull Content Pool

