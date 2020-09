Zmagovalca, rekorderja, pony kraljica in kralj Vršiča

»Lani sem bil drugi in rekel sem si, da moram letos popraviti napako,« je na Vršiču povedal Luka Kovačič, ki ga je lani Tavčar tu ugnal za dobro minuto. »Kot vedno sem dal vse od sebe, vedno je treba iti do konca in potem si lahko zadovoljen s seboj. Tega hudiča sem pritisnil, kolikor je šel, na koncu je bil dober čas in to je to, to je vse,« pravi gorski tekač, ki je konec avgusta v kosu pretekel pet najvišjih slovenskih vrhov. »Sem gorski športnik in glede na to, da je tudi tu cilj v gorah, se tudi tu dobro počutim. Sem tudi bivši kolesar, tako da mi to ustreza. Rad se pomerim z vsemi. Pa tudi ta čas se da še popraviti.«