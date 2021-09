Red Bull Goni Pony: Na startu 955 kolesarjev na ponyjih

in naposled tudi prvi osvojil vrh. Natančno 39 minut in 54 sekund je potreboval. To pa je za 15 sekund počasneje od njegovega rekorda, ki ga je postavil lani. Zato pa je

"Ne vem, ali sem bila toliko hitrejša zaradi počitka, na nobeni tekmi nisem bila že dalj časa. Letos le tečem, nisem veliko kolesarila. Morda je pomagalo tudi to, da sem nastopila tretjič in sem že bolje poznala vzpon – tako veš, kje moraš stisniti in kje lahko prihraniš nekaj energije. Kolo je isto kot lani. Pa vreme je bilo idealno, ne prevroče. Vzdušje je bilo boljše kot lani, ko so se bolj poznali ukrepi, navijači so pripomogli."