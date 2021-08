Misija: Izbira retro oprave

Part of this story

Poznan scenarij? Stojiš pred tridelno omaro, ki je tako nabasana, da notri ni možno spraviti niti ene dodatne nogavice - kaj šele celega para! In vseeno med vsemi majicami, hlačami, klobuki in ostalimi zadevami ne najdeš primernih oblačil?! No, mi to zgodbo poznamo, prav tako pa je

Teniško igrišče je njegov dom in trak za zapestje je njegov prepoznaven znak. Vzporedne črte na hlačah in prečne črte na nogavicah preprečujejo nasprotniku, da bi predvidel njegovo gibanje po igrišču. Žal pa mu ta lastnost ne bo pripomogla pri vzponu na najvišji slovenski prelaz in zato je teniška oprava dobila le oceno 2 (zadostno).

Teniško igrišče je njegov dom in trak za zapestje je njegov prepoznaven znak. Vzporedne črte na hlačah in prečne črte na nogavicah preprečujejo nasprotniku, da bi predvidel njegovo gibanje po igrišču. Žal pa mu ta lastnost ne bo pripomogla pri vzponu na najvišji slovenski prelaz in zato je teniška oprava dobila le oceno 2 (zadostno).

Teniško igrišče je njegov dom in trak za zapestje je njegov prepoznaven znak. Vzporedne črte na hlačah in prečne črte na nogavicah preprečujejo nasprotniku, da bi predvidel njegovo gibanje po igrišču. Žal pa mu ta lastnost ne bo pripomogla pri vzponu na najvišji slovenski prelaz in zato je teniška oprava dobila le oceno 2 (zadostno).

V avtu ima vedno pripravljene kasete, kjer domujejo uspešnice zlatih disco izvajalcev, kot so Village People, ABBA, Bee Gees in ostale legende nočnega življenja. Oprava ne predstavlja samo vrhunec retro stila, ampak pripomore tudi k hlajenju pri dolgih nočeh na plesišču in napornih kilometrih vzpona.

V avtu ima vedno pripravljene kasete, kjer domujejo uspešnice zlatih disco izvajalcev, kot so Village People, ABBA, Bee Gees in ostale legende nočnega življenja. Oprava ne predstavlja samo vrhunec retro stila, ampak pripomore tudi k hlajenju pri dolgih nočeh na plesišču in napornih kilometrih vzpona.

V avtu ima vedno pripravljene kasete, kjer domujejo uspešnice zlatih disco izvajalcev, kot so Village People, ABBA, Bee Gees in ostale legende nočnega življenja. Oprava ne predstavlja samo vrhunec retro stila, ampak pripomore tudi k hlajenju pri dolgih nočeh na plesišču in napornih kilometrih vzpona.

Koncerti so zakon, a pod 110 bpm-jev se ne pogovarjamo. Obleka, kar kriči ljubezen do alternativne glasbe, dolge hlače in usnjena jakna pa bosta pregnala mraz na vrhu Vršiča. Žal pa dodatni sloji znižajo aerodinamičnost oprave.

Koncerti so zakon, a pod 110 bpm-jev se ne pogovarjamo. Obleka, kar kriči ljubezen do alternativne glasbe, dolge hlače in usnjena jakna pa bosta pregnala mraz na vrhu Vršiča. Žal pa dodatni sloji znižajo aerodinamičnost oprave.

Koncerti so zakon, a pod 110 bpm-jev se ne pogovarjamo. Obleka, kar kriči ljubezen do alternativne glasbe, dolge hlače in usnjena jakna pa bosta pregnala mraz na vrhu Vršiča. Žal pa dodatni sloji znižajo aerodinamičnost oprave.