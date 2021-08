V objemu narave: Pripravi se na Red Bull Goni Pony

Prva točka na seznamu te popelje v Belo krajino , pokrajino vinorodnih gričev, gozdov in belih brez ob topli reki Kolpi na jugovzhodu Slovenije. To pokrajino je najlepše doživeti na položni krožni kolesarski poti, ki je idealna za priprave na »ravninski del« poti na Vršič. Poleg krožne poti lahko tu izbiraš med mnogimi tematskimi kolesarskimi potmi, ki vodijo do prijaznih gostiln in točk številnih naravnih ter etnografskih posebnosti blizu Črnomlja, Metlike in Semiča.