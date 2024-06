To soboto še desetič s ponyji na Vršič

Vzpon na Vršič je izziv za marsikaterega kolesarja, za cestne tekmovalce tudi prestižen cilj, a vzpon tja gor, čez vseh 24 zloglasnih serpentin, 801 meter v višino in dobrih 13 kilometrov v dolžino, z malim dvajsetpalčnim kolesom brez prestav, je nekaj posebnega. Ne zmore vsak do vrha, zmore pa vseeno marsikdo, ki sicer misli, da ne bo. Tudi to je eden od čarov te dirke, kjer ne manjka tudi retro oblačil in opreme iz časov, ko so bili zložljivi ponyji običajna reč v vsakem slovenskem domu.

