Znana sta prva Red Bull Illume Image Quest 2021 finalista!

Šesti Red Bull Illume Image Quest , največji športni in akcijski fotografski natečaj, je dobil prve finalista. Znana je prva fotografija in prvi video v kategoriji Best of Instagram by Lenovo , ki sta se uvrstila v veliki finale.

Prvo delo prikazuje smučarja in deskarja, ki izvajata trike pod budnim očesom polne lune. Na fotografiji sta športnika Jaime Rico in Javi Diaz, nastala pa je v Pico Malarcari, Španija. Fotograf Yhabril je dejal:

»Lociran sem v Pirenejih, v Španiji, in zadnje desetletje sem navdušen nad akcijsko športno fotografijo. En teden smo trdo delali, planirali in pripravljali teren. Takrat, ko je bilo vse pripravljeno, smo samo še čakali na pravi trenutek in verjeli, da bosta športnika hkrati izvedla headplant in skok. Ta fotografija je rezultat dobrega ekipnega dela in najbolj neverjetno je, da nam je uspelo že v drugem poizkusu.