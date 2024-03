Red Bull Junior Brothers: bi se pridružil ekipi Primoža Rogliča?

Red Bull Junior Brothers , globalni program iskanja mladih kolesarskih talentov, ki sta ga lani zagnala Red Bull in kolesarska ekipa BORA - hansgrohe , se nadaljuje tudi v letu 2024. Priložnost, da se pridružita profesionalni UCI ekipi, katere glavni zvezdnik je Primož Roglič , bosta tudi letos dobila dva izbranca. Prva faza, v kateri se je potrebno prijaviti in čim prej začeti s treningi, že poteka in traja do konca aprila.

01 Ne čakaj na maj, prijavi se zdaj!

Na letošnjem izboru se lahko poteguješ, če si rojen v letih 2007 in 2008 ter misliš, da si iz pravega testa. Preprosto je! Prijaviš se na spletki projekta , nato pa začneš s treningi na platformi Zwift .

Sredi meseca maja bo znano kdo je bil izbran med finaliste. Ti se bodo nato v začetku junija udeležili končnega soočenja s trenerji in drugimi strokovnjaki v Red Bullovem športno analitičnem centru v Avstriji. Kdo sta kolesarja, ki bosta najbolje prestala vse treninge in teste ter bila povabljena v ekipo, bo znano 8. junija .

Izbrana športnika tudi letos najprej čaka mesto v BORA - hansgrohe mladinski U19 ekipi z imenom GRENKE - Auto Eder , ob tem pa še pogodba o sodelovanju z Red Bullom . Nova ponosna lastnika Red Bullovih čelad se bosta od tu dalje lahko trudila svoj potencial razviti do konca, ob pomoči vsega kar mesto v profesionalni ekipi ponuja. Priložnost o kateri večina mladih kolesarjev lahko le sanja!

Če imaš željo in sanjaš o tem, da bi postal profesionalni cestni kolesar, ne smeš čakati. Prej boš dobil priložnost, bolje bo. Primož Roglič

02 Lani sta se veselila Irec in Avstrijec

Leta 2023 je program potekal prvič, izbrana pa sta bila Irec Patrick Casey in Avstrijec Anatol Friedl (na nosilni fotografiji zgoraj). Februarja letos sta se ob Gardskem jezeru v Italiji udeležila prvega trening kampa z ekipo.

“Težko je verjeti kaj vse se je spremenilo odkar sem prvič slišal za program Red Bull Junior Brothers. Vedno sem imel za cilj, da postanem profesionalec, a nisem prav dobro vedel kako priti do tega. Vabilo v ekipo in vse kar to prinaša zraven se zdi nadrealno, a v resnici je vseeno vse kar se mi dogaja zdaj, rezultat trdega dela v preteklosti. Komaj čakam kaj mi bo prinesla ta sezona,” je po kampu povedal Casey.

Friedl je ob tem prikimaval in dodal: “O tem sem sanjal odkar sem prvič sedel na pravo kolo, še kot otrok. Noro se veselim učenja od najboljših, premikanja svojih meja in lovljenja sanj na najvišjem nivoju cestnega kolesarjenja. Preboj skozi Red Bull Junior Brothers sito je le začetek in tudi jaz komaj čakam kam me bo ta pot peljala.”

Si predstavljaš, da bi nekega dne vozil v UCI pro ekipi BORA - hansgrohe © Joerg Mitter/Red Bull Content Pool

Ralph Denk , ustanovitelj in vodja ekipe BORA - hansgrohe, komentira: “Razvijanje kolesarskih talentov je bilo vedno zelo pomembna naloga naše ekipe. Lani smo se z Red Bullom podali na malce drugačno pot s programom Red Bull Junior Brothers in se lotili iskanja talentov po celem svetu. Tako smo zagotovili, da nam lahko vsak mlad nadobudnež, ne glede a to od kod prihaja, pokaže svoje sposobnosti. Po uspešnem startu lani, je bilo tako letošnje nadaljevanje projekta logična odločitev. Veselim se rezultatov.”

Na koncu mladim kolesarjem na kratko namigne še Primož Roglič , prvi zvezdnik ekipe BORA - hansgrohe: “Če imaš željo in sanjaš o tem, da bi postal profesionalni cestni kolesar, ne smeš čakati. Prej boš dobil priložnost, da se pridružiš profesionalni ekipi, bolje bo.”

Vse informacije in prijava te čakajo na uradni spletki projekta ...

