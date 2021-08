Spoznaj tekmovalce, ki bodo nastopili na 20-letnici Red Bull Rampaga

se v letu 2021 vrača in praznuje 20-letnico nekaterih največjih in najboljših trikov, linij in trenutkov v zgodovini freerida. Na 15. izdaji legendarnega dogodka bo v petek, 15. oktobra, nastopilo 15 najboljših kolesarjev na svetu, ko se bodo spustili po povsem novem prizorišču v razgibani puščavski pokrajini jugozahodnega Utaha.

Na seznamu športnikov, povabljenih na tekmovanje ob 20. letnici Red Bull Rampaga, je šest nekdanjih zmagovalcev in dva novinca tekmovanja, kar poudarja pravi presek današnjega športa. Vsi povabljeni športniki bodo svojo udeležbo potrdili do 27. septembra, takrat pa bodo vse, ki bodo dogodek izpustili ali pa se ga ne morejo udeležiti, nadomestili z nadomestnimi tekmovalci in seznam tekmovanja bo določen.

