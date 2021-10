Letošnja 20. obletnica Red Bull Rampaga nas ni razočarala. Ponovno smo bili priča verižni reakciji, ki se zgodi, ko zbereš najboljše svetovne freeride gorske kolesarje, jim predaš lopate ter krampe in jih prosiš, da razmišljajo izven okvirjev.

Oglej si celoten Red Bull Rampage 2021 na spodnjem prenosu:

Red Bull Rampage 20-obletnica

Vse do danes še nihče ni nikoli pristal Flat Drop Tail-Whipa ali zmagal Rampaga štirikrat. Brandon Semenuk pa je dokazal, da je vse to mogoče. Zamislil si je želeno linijo in vizijo, kako dodati novo poglavje v zgodovino. V svoji drugi vožnji je Semenuk osupnil svet s tako tehnično in zahtevno linijo, da jo lahko prevozijo le najboljši.

13 let po tem, ko je prvič zmagal na tekmovanju kot novinec s slopestyle scene, sta mu njegova ustvarjalnost in iznajdljivost prinesla četrti Rampage naslov. Na drugem mestu je sledil Kurt Sorge , ki je znan po dobrih vožnjah, polnih stila. Na stopničkah se jima je pridružil še Reed Boggs , ki si je pravično prislužil mesto poleg obeh legend.

01 Brandon Semenuk

Letos so bile vse oči na Brandonu Semenuku, še posebaj zato, ker se je na prizorišču pojavil s kolesom z enojnimi vilicam, katerih po navadi na Red Bull Rampagu ne pričakujemo. Vsi so začeli razmišljati o trikih, katere je imel v rokavu. Tail Whipi in Bar Spini na Red Bull Rampagu niso pogosti, a Semenuk je to želel spremeniti.

Spodaj si oglej zmagovalno vožnjo Brandona Semenuka na Red Bull Rampagu 2021:

Zmagovalna vožnja Brandona Semenuka

Kot branilec Red Bull Rampage naslova, se je Semenuk spustil zadnji. Vsem je zastal dih, ko je imel na enem izmed skokov preveč rotacije. Ali bi zaradi tega lahko ne prišel na stopničke?

Na srečo se je Semenuku uspelo rešiti in 30 minut kasneje odvoziti drugo vožnjo. Nesreča ga je vseeno postavila na zadnje mesto in drugo vožnjo je začel kot prvi, pri čemer je ob napadu vsakega skoka, v zraku visela usoda njegovega četrtega Rampage naslova.

Kombinacija visoko tehničnih trikov so Semenukova specialiteta © Paris Gore/Red Bull Content Pool

Po čistem izhodu iz dvojnega dropa, je Semenuk trike začel s T-Bogom. Sledil mu je z Bar Spinom in nato uspešnim Flat Spinom, ki ga je pri prvi vožnji zgrešil. Toda preden smo uspeli obdelati ta trik, je Semenuk Tail Whippnil svoj veliki drop – prvi v zgodovini Red Bull Rampaga. Veliki finale njegove linije pa je bil Backflip Tailwhip na zadnjem skoku. Vožnja mu je prinesla končni rezultat 89, kar ga je uvrstilo na sam vrh lestvice.

Po napaki v prvi vožnji sem postal živčen in drugo vožnjo sem hotel odpeljati, kot sem si zamislil Brandon Semenuk

Ali bo obdržal to mesto ali ne, je bilo določeno šele potem, ko so vsi tekmovalci opravili s svojo drugo vožnjo. Ko smo se premikali po seznamu je napetost vse bolj rasla, drugi tekmovalci pa so se vse bolj približevali njegovemu rezultatu. Ko pa je bilo jasno, da ga zadnji tekmovalec na progi, Kyle Strait, ne bo premagal, se je Semenukova zapuščina utrdila in postal je prvi štirikratni prvak Red Bull Rampaga.

4. Red Bull Rampage pokal – upamo, da ima Semenuk dovolj veliko polico! © Garth Milan / Red Bull Content Pool

"Po napaki v prvi vožnji sem postal živčen in drugo vožnjo sem hotel odpeljati, kot sem si zamislil," je dejal Semenuk. "Vse moje Rampage zmage so posebne na svoj način in ta je neverjetna iz očitnih razlogov. Fantje so se zelo trudili za ta dogodek in vesel sem, da sem tukaj, nazaj na hribu, in da so z današnjim dnem vsi zadovoljni."

02 Kurt Sorge

Semenukova zmaga ni prišla brez boja. Za petami so mu bili tudi drugi veterani Red Bull Rampaga, kot na primer Kurt Sorge. Trikratni zmagovalec je imel visoke cilje, želel si je, da bi zmagal še v četrto. Odločil se je, da se spusti po svoji zmagovalni liniji iz 2017. Začel je kot prvi tekmovalec, kateremu je uspela čista vožnja od vrha do dna. To mu je prineslo vodilo mesto, vendar za kratek čas. Pred drugo vožnjo je končal na četrtem mestu.

Sorge nas je opomnil, zakaj je trikratni zmagovalec Red Bull Rampaga © Paris Gore/Red Bull Content Pool

Ko se je odpravil na drugo vožnjo, je Sorge vedel, da mora za napredovanje po lestvici stopnjevati stvari. Te je dostavil v svojem klasičnem slogu. Na svoji drugi vožnji je na grebenskem skoku naredil Backflip, kateremu je sledil Suicide No-Hander. Na svojem trik skoku je vrgel Supermana in mu na svojem velikem dropu dodal še Flip Knack. Za zaključek je naredil salti še na svojem step downu in finalnem trik skoku. Čeprav je šlo za vožnjo polno časa v zraku in stila, še vedno ni bilo dovolj, da bi premagal Semenukove tehnične trike. Ne glede na to, pa je svoj rezultat izboljšal na 88,33 in zaključil z drugim mestom.

"Ko prideš na isto območje, kjer smo že bili, misliš, da imaš veliko časa za trening, a vedno ti ga zmanjka," je dejal Sorge. "Predvsem z vsemi nepredvidljivimi spremenljivkami, kot je vreme. Nisem imel ravno toliko časa za trening, kot sem upal, za to sem moral stvari priklicati iz spomina kar med vožnjo."

"Freeride scena te dni je neverjetna, še posebej motivacija in napredek, ki prihajata od mlajših tekmovalcev in veteranov. Preprosto te motivira, da voziš še boljše."

03 Reed Boggs

Pred tremi tedni Reed Boggs sploh ni vedel, ali bo nastopil na letošnjem Red Bull Rampageu. Sprva ga ni bilo na seznamu tekmovalcev, ampak je bil na seznamu kot rezerva. Ko je dobil klic na tekmovanje, se je v njem prižgal ogenj. Vsem je hotel pokazati, da ni več rezerva. Za razliko od drugih tekmovalcev si je Boggs prisvojil grebensko linijo sam zase.

Boggsov velik 360 iz njegovega znamenitega dropa je bil nagrada za množico © Paris Gore/Red Bull Content Pool

Njegova prva vožnja je bila videti močna in samozavestna, dokler se ni zgodilo nepredstavljivo. Na njegovem 360 dropu mu je eksplodirala pnevmatika in uničila vožnjo, ki bi bila vredna mesta na stopničkah. Boggs je popravil svojo pnevmatiko in ostal miren ter zbran. Sledilo je popolno odrešenje. Boggs se je spustil po grebenu in uspešno opravil z dropi ter triki kot pravi profesionalec. Njegova odločnost ter trdo delo sta se obrestovala in njegov končni rezultat je bil 87, s čimer je pristal na svojih prvih Red Bull Rampage stopničkah.

Letošnje stopničke so bile kombinacija freeride legend in zvezde v vzponu © Catherine Aeppel / Red Bull Content Pool

04 Ostale nagrade

Samo trije tekmovalci lahko stojijo na zmagovalnem odru, ampak poleg njih se je odvilo še veliko nepozabnih dogodkov drugih tekmovalcev, ki so vredni slave. Tom Van Steenbergen – znan po svojih velikih trikih – je osupnil množico s svojim ogromnim Front Flipom na njegovem velikem flat dropu. Žal je sledil padec, ki ga je izločil iz tekmovanja. Trik mu je prinesel nagrado za najboljši trik, ki jo je podelil Utah Sports Commission.

Tom Van Steenbergen je vse osupnil s svojim ogromnim front flipom © Paris Gore/Red Bull Content Pool

Jaxson Riddle je odšel domov z nagrado za najboljši stil, ki jo je podelil Michelin. Novinec Red Bull Rampaga je osupnil s svojimi številnimi triki po navdihu motokrosa, ki so ga ločili od ostalih. Njegova kopalna ekipa, Joel Shockley in Samual Mercado, je osvojila nagrado za kopalce, ki jo je podelila Kia, za njihovo neutrudno trdo delo in prispevanju k Riddlejevi liniji.

Nikoli ne veš, kateri trik ima Riddle med njegovo vožnjo v svojem rokavu © Paris Gore/Red Bull Content Pool

Nagrado za žilavost, ki jo je podelil BFGoodrich, je prejel Cam Zink, mož iz jekla. Ni bilo jasno, ali bo Zink po veliki nesreči med treningom sploh tekmoval na dogodku. Vendar je veteran stisnil zobe in naredil vožnjo vredno spoštovanja.

S podelitvojo nagrad zaključujemo pri Bragu Vestaviku. Kljub temu, da zaradi padca med treningom sploh ni tekmoval v finalu, sta mu njegov duh in njegova vožnja prinesla McGazza Spirit Award nagrado. Vrano lahko rečemo, da bi bil Kelly McGarry ponosen na Vestavikov pristop do puščave Utah.

Čeprav je moral izpustiti finale, prihodnost za Vestavika izgleda svetla © Bartek Wolinski / Red Bull Content Pool

"To nerealno nagrado je težko ubesediti", je dejal Vestavik. "Obožujem ga [Kellyja McGarryja] že od svojega devetega leta. To je noro. Red Bull Rampage me je zagotovo zelo spodbudil, še posebej, ko sem videl, kaj vse je mogoče. Vsi so super prijazni. Mislim, da bo trajalo nekaj časa, da bom razumel, kaj se mi je zgodilo, in zavedal se bom, ko bom prišel domov."

05 Od tu naprej gremo samo še navzgor

Po skoraj enoletnem premoru od dogodka se je zadnjih nekaj dni v Utahu zdelo kot pravi dom za freeride gorsko kolesarjenje. Med množico si lahko opazil nekdanje legende, kot sta Josh Bender in Thomas Vanderham, ki gledata, kako nova generacija razvija šport naprej. Čeprav je šlo za tekmovanje, so se tekmovalci med seboj brezskrbno podpirali in se veselili uspehov drug drugega. Konec koncev se vse ladje dvignejo s plimo.

Semenuk in ostalih 11 tekmovalcev je vzbudilo duh Red Bull Rampaga © Paris Gore/Red Bull Content Pool

Morda je najbolj razburljiv stranski produkt letošnjega dogodka tisto, kar šele prihaja. Mogoče bodo čez pet let stvari, ki smo jih videli danes, nekaj čisto normalnega. Naslednja generacija že spremlja dogodek in komaj čakamo, da vidimo kaj vse bo prinesla prihodnost.

06 Priprave na Red Bull Rampage 2021

Za uspešen dogodek sta potrebna trdo delo in priprave. Oglej si spodnji videoposnetek in izvedi, kaj vse se je dogajalo med pripravami na dogodek.

Priprave na Red Bull Rampage 2021

07 Oblikovanje linij

Tudi v urejanje prizorišča je bilo vloženo veliko ur trdega dela, saj se linije ne izoblikujejo kar same od sebe. Lopato v roke in akcija!

Oblikovanje linij v Utahu

08 POV ogled proge s Carsonom Storchom

Ni pogleda, preko katerega bi bolje doživel progo, kot pa skozi zorni kot tekmovalca. Pridruži se Carsonu Storchu na POV ogledu proge in spoznaj, kako so progo videli tekmovalci.

Ogled proge s Carsonom Storchom

09 Tekmovalna kolesa

Še ena izmed stvari, ki na Rampagu nikoli ne razočarajo – tekmovalna kolesa. Ta so vedno nekaj posebnega. Med letošnjimi je zagotovo izstopal zmagovalni Trek Slash, ki je bil opremljen z vilicami, katerih po navadi na Red Bull Rampagu ne pričakujemo.

Red Bull Rampage 2021 kolesa – Carson Storch in Rocky Mountain Maiden © Bartek Woliński Red Bull Rampage 2021 kolesa – Jaxson Riddle in Transition TR11 © Bartek Woliński Red Bull Rampage 2021 kolesa – Brandon Semenuk in Trek Slash © Vietlong Nguyen Red Bull Rampage 2021 kolesa – Szymon Godziek in NS Fuzz © Bartek Woliński Red Bull Rampage 2021 kolesa – Tyler McCaul in GT Fury © Bartek Woliński Red Bull Rampage 2021 kolesa – Vinny Tupin in Scott Gambler © Bartek Woliński Red Bull Rampage 2021 kolesa – Andreu Lacondeguy in Commencal FRS © Bartek Woliński Red Bull Rampage 2021 kolesa – Kurt Sorge in Evil Bikes Insurgent © Bartek Woliński Red Bull Rampage 2021 kolesa – Tom van Steenbergen in Hyper © Bartek Woliński Red Bull Rampage 2021 kolesa – Kyle Strait in Commencal Furious © Bartek Woliński Red Bull Rampage 2021 kolesa – Brage Vestavik in GT Fury © Bartek Woliński Red Bull Rampage 2021 kolesa – Reed Bogg in Yeti SB165 © Bartek Woliński Red Bull Rampage 2021 kolesa – Cam Zink © Bartek Woliński

Red Bull Rampage 2021 je uspešno zapisan v zgodovino. Puščava v Utahu, se vidimo prihodnje leto!