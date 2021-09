Kdor vestno spremlja najbolj popularen League of Legends turnir v formatu ena na ena, že pozna pravila igre, ki so se to leto nekoliko spremenila. Igralci se srečajo na vrhnji strani mape Summoner's Rift (Top Lane) , kjer je dovoljena uporaba zgornjega grmičevja. Prav tako kakor lani pa se igralci ne smejo pomakniti v spodnje bushe ob reki.