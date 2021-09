Zabavni turnirji pred pričetkom slovenskega Red Bull Solo Q

Turnirsko dogajanje se bo pričelo s serijo zabavnih turnirjev, ki bodo poskrbeli, da se bodo vsi nadebudni tekmovalci dodobra ogreli v večih tematskih izzivih. Med 13. in 16. septembrom bodo tako izvedeni Red vs Blue, Doctor Mundo, Mikyx Picks in Mirror Matchup izzivi z atraktivnim nagradnim skladom.