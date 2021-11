Biti okronan za najboljšega solo igralca lige League of Legends so sanje vseh 20 amaterskih igralcev e-športa, ki se jim je uspelo uvrstiti v veliki svetovni finale. Pot do sem pa še zdaleč ni bila lahka. Začela se je že marca letos z domačimi kvalifikacijami, kjer so bili izbrani najboljši solo igralci, da se pomerijo na državnem finalu. Državni prvaki so svojo pot nato nadaljevali na regionalnem tekmovanju, kjer so si najboljših igralci priborilo mesto na svetovnem finalu. V Sloveniji je bil kot najboljši okronan

Žan "Potato Carl" Gornik

, ki je pokazal svoje spretnosti na

, ki se je odvijal 2. oktobra. Z zmago se je uvrstil na regijski finale, kjer pa se mu kljub odlični igri ni uspelo uvrstiti na svetovni finale.