Slovenija ima letošnjega Red Bull Solo Q prvaka

prvaka in možnost, da se pridružiš dogodku 2021 League of Legends All-Stars in tekmuješ proti svetovnim ikonam League of Legends.

2. oktobra je na odru ONE66 Hotela v Ljubljani skupno nastopilo 32 najboljših slovenskih igralk in igralcev, ki so se v best of 3 formatu z dvojnim izpadanjem borili v zmagovalni in poraženski skupini. Borbe so bile še posebej napete, saj so dolgoletni favoriti svoje mesto kar hitro prepustili novim zvezdam.