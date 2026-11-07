Red Bull Wings Cup dobil državnega prvaka: Enej Kacijan gre v Miami!

Po tednih napetih kvalifikacij je Red Bull Wings Cup doživel vrhunec tudi v Sloveniji. Najboljši slovenski igralci EA SPORTS FC™ 27 so se pomerili na državnem finalu , kjer so odločali hitri odzivi, premišljene taktike in zbranost pod pritiskom.

Red Bull Wings Cup

Red Bull Wings Cup je mednarodno tekmovanje v priljubljeni nogometni videoigri EA SPORTS FC™ 27, ki igralcem ponuja priložnost, da se pomerijo z najboljšimi tekmeci iz svoje države in si priborijo nastop na svetovnem finalu v Miamiju.

V Sloveniji je tekmovanje potekalo v dveh ligah – univerzitetni ligi , v kateri so se študenti skozi kvalifikacije na študentskih lokacijah vzpenjali po državni lestvici, in odprti ligi , kjer so se igralci za mesto na državnem finalu potegovali prek spletnih kvalifikacij.

Najuspešnejši tekmovalci obeh lig so se nato pomerili za naslov državnega prvaka in s tem za priložnost, da Slovenijo zastopajo na svetovnem finalu. Tam tekmovalcev ne bodo čakali le virtualni nogometni obračuni, temveč tudi fizični nogometni izzivi, ki bodo njihove sposobnosti preizkusili še zunaj zaslonov.

Red Bull Wings Cup udeleženca finala © Sinisa Kanizaj / Red Bull Content Pool

Državni finale

V soboto, 7. novembra, je T-2 Esports v Odiseji gostil državni finale Red Bull Wings Cup , na katerem so se pomerili najboljši slovenski igralci EA SPORTS FC™ 27. Po tednih kvalifikacij so se najuspešnejši tekmovalci univerzitetne in odprte lige zbrali na odločilnem obračunu za naslov slovenskega prvaka. Dvoboji so bili napeti, preobrati nepričakovani in igralne poteze izjemne.

Marko Kotnik in Jaka Beton sta že v četrtfinalu upravičila vlogo favoritov, saj sta nasprotnike premagala z izjemnima razlikama v zadetkih, +9 in +17. Zdelo se je, da se obeta obračun dveh najmočnejših tekmovalcev, a je nadaljevanje turnirja prineslo nepričakovane preobrate. Za prvo veliko presenečenje dneva je poskrbel Ali Selimović , ki je Marka Kotnika premagal z 2:0. Kotnik je sicer že v predhodnem krogu naletel na močan odpor Timona Grašiča , ki ga je skoraj izločil iz tekmovanja.

Na drugi strani turnirske lestvice je svojo zmagovalno pot začel Enej Kacijan. Z zaporednima prepričljivima zmagama nad Ajdinom Emrićem in Nikolo Todorovićem si je zagotovil mesto v polfinalu, kjer ga je čakal eden glavnih favoritov, Jaka Beton . Enej je tudi tokrat poskrbel za presenečenje in z zmago 2:0 izločil še drugega favorita turnirja.

Red Bull Wings Cup © Sinisa Kanizaj / Red Bull Content Pool

Obračun za prvaka

V velikem finalu sta se tako pomerila Ali Selimović in Enej Kacijan , redna udeleženca slovenske skupnosti igralcev EA SPORTS FC, ki se do takrat še nista uveljavila z večjimi uspehi na pomembnih tekmovanjih.

Red Bull Wings Cup finalni obračun © Siniša Kanižaj

Finalni obračun se je začel v korist Alija , ki je prvo tekmo prepričljivo dobil s 3:1. Toda Enej se ni predal. S premišljeno spremembo postavitve je uspešno zaustavil nasprotnikove napade in prevzel pobudo. Naslednji dve tekmi je dobil z 2:1 in 3:1 ter s preobratom osvojil naslov slovenskega prvaka Red Bull Wings Cup.

Enej Kacijan po zmagi Red Bull Wings Cupa © Siniša Kanižaj Quotation Počutim se enkratno Enej Kacijan

Enej je poleg izjemne taktične prilagodljivosti dokazal tudi svojo vzdržljivost, saj je na državnem finalu odigral največ zaporednih tekem med vsemi tekmovalci. Njegova pot do zmage je tako postregla z enim največjih presenečenj tekmovanja in pokazala, da v odločilnih trenutkih poleg igralnih spretnosti štejeta tudi vztrajnost in sposobnost prilagajanja nasprotniku.

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Po zmagi je dejal: "Počutim se enkratno. Za svetovni finale pričakujem, da bodo tam zelo dobri nasprotniki, ampak se bom potrudil po svojih najboljših močeh."

Iz državnega finala na svetovni finale v Miami

Z zmago si je Enej Kacijan zagotovil potovanje v Miami, kjer bo v začetku leta 2027 zastopal Slovenijo na svetovnem finalu Red Bull Wings Cup. Tam se bo pomeril z najboljšimi igralci iz skoraj 80 držav.

Svetovni finale bo potekal na stadionu Nu Stadium kluba Inter Miami in bo združeval virtualne nogometne obračune v EA SPORTS FC™ 27 ter nogometne izzive v resničnem svetu. Najboljših 16 tekmovalcev čakajo še posebej neobičajni pogoji igranja , saj se bodo pomerili na različnih prizoriščih, med drugim na stadionu, gliserju, v dirkalniku in celo helikopterju.

Quotation Izkušnja bo zagotovo fenomenalna Enej Kacijan

Enej je o misli na finale dejal: "Ne predstavljam si, kako bi to lahko bilo, ampak vem, da bodo tam najboljši igralci. Do finala bom čim več igral, da bom lahko prišel čim dlje. Izkušnja bo zagotovo fenomenalna."

Zanj se tako po zmagi na domačih virtualnih zelenicah začenja novo poglavje. Naslednja postaja je Miami, kjer bo imel priložnost svoje sposobnosti dokazati še na svetovnem odru.

Zmagovalec Red Bull Wings Cupa, Enej Kacijan © Sinisa Kanizaj / Red Bull Content Pool