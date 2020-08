Red Bull X-Alps 2021: Čas za prijavo se izteka

Nekateri bodo podirali osebne rekorde, drugi ciljajo na svetovne. Številni rekordi so bili že podrti, nekateri so večkrat prehodili Everest in se sami povzpeli na El Capitan trikrat. To so le nekateri izmed dosežkov, ki so jih dosegli prijavljeni kandidati. Na tem tekmovanju moraš biti iznajdljiv, navigator mora biti tvoje drugo ime, v težavah moraš videti rešitve in ne ovir. Če se prepoznaš, potem je Red Bull X-Alps zate!