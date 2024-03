Red Bull Flugtag: prijavi se in bodi letalska zvezda vsaj za en dan

Red Bull Flugtag Time to write aviation history again

in to doživiš tudi sam. Tudi, če nisi vrhunski športnik. Red Bull Flugtag je lahko

Tekmovati pred večtisočglavo množico je neverjeten občutek in nekaj, kar ponavadi lahko doživi le vrhunski športnik. Je pa vsaj ena izjema. Lahko se prijaviš na tekmovanje doma izdelanih letalnih naprav Red Bull Flugtag in to doživiš tudi sam. Tudi, če nisi vrhunski športnik. Red Bull Flugtag je lahko tvoja Planica , tvoje svetovno prvenstvo v poletih… Še bolje - na tem tekmovanju žirija nikoli ne skrajša naleta, zato vsi letijo v poden… pardon, v vodo!

Tekmovati pred večtisočglavo množico je neverjeten občutek in nekaj, kar ponavadi lahko doživi le vrhunski športnik. Je pa vsaj ena izjema. Lahko se prijaviš na tekmovanje doma izdelanih letalnih naprav Red Bull Flugtag in to doživiš tudi sam. Tudi, če nisi vrhunski športnik. Red Bull Flugtag je lahko tvoja Planica , tvoje svetovno prvenstvo v poletih… Še bolje - na tem tekmovanju žirija nikoli ne skrajša naleta, zato vsi letijo v poden… pardon, v vodo!