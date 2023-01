Toni Mulec: Življenje v škornjih testnega dirkača

in dirka z ramo ob rami z reli zvezdniki, katerih motorcikle pomaga piliti do dakarske top forme. Z nami je spregovoril o svojem delu, ki bo z nekaj nujne dakarske sreče na koncu pomemben del uspeha ekip Red Bull KTM in Red BullGasGas Factory Racing. Toni je oranžne reli stroje preizkušal in po službeni dolžnosti kritiziral celo letošnje leto – začel je v Dubaju, nadaljeval v Španiji ter (končno dokaj zadovoljen) končal v ZDA in Mehiki.

Današnja zgodba se začne na dan, ko je še zelo mlademu Toniju z ust ušla kritika na račun najboljšega izpuha na svetu. K sreči veliki kritiko cenijo. Cenijo pogum, resnico in občutek, ki ga dirkač ima ali pa nima, in prav občutek je Tonijevo najpomembnejše orodje. Drugo je pripravljenost povedati mnogokrat neprijetno resnico, ki jo inženirji težko pogoltnejo. Toni prizna, da mu med vsemi zahtevami za službo morda manjka ščepec diplomacije, a ko nekaj ne gre, se ne zna ugrizniti v jezik. "Tam smo, da bomo stvari izboljšali, zato moram imeti jajca, da povem svoje mnenje. In to tudi v primeru, da imam nasprotno mnenje od najpomembnejše osebe na testiranju."

