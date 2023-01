Epski Dakar 2023: v znamenju rekordov in odstopov

V Dammamu v Savdski Arabiji se je včeraj končala 45. izvedba relija Dakar – izjemno zahtevna, vremensko nestanovitna ter polna rekordov in odstopov. Zmaga kralja puščave Nasserja Al-Attiyaha ni bila presenečenje, saj je – od danes dalje petkratni dakarski zmagovalec - od samega začetka relija udobno vodil. Medtem ko je Sébastien Loeb v drugi polovici relija postal serijski etapni zmagovalec, se na čelu Al-Attiye ni zasvetila niti ena potna kaplja. V najprestižnejši kategoriji je Katarec slavil z največjo razliko v zadnjih dvajsetih letih, 20 pa je tudi številka njegovih nastopov na Dakarju.

Še bolj nor scenarij na se je odvil na motoristični dirki. Prvič v tej kategoriji je zmagovalec dirke - Kevin Benavides (Red Bull KTM Factory Racing) - prevzel skupno vodstvo šele zadnji dan. Toby Price , ki je v predzadnji etapi pred Kevinom Benavidesom vodil le za pičlih 12 sekund, v zadnji etapi ni mogel držati tempa Argentinca, ki je letos zmagal še drugič v karieri. Argentinec je šel v zadnji etapi na vse ali nič in za 43 sekund ugnal Avstralca, to pa je obenem najmanjša razlika med prvo- in drugouvrščenim v vsej 45-letni zgodovini relija Dakar.

Simon Marčič po koncu dirke © Denis Janežič

Oba slovenska tekmovalca, Toni Mulec in Simon Marčič sta danes ponosno zapeljala na zmagovalni oder in razvila slovensko zastavo. Za Marčiča je bil to šesti zaključeni Dakar od devetih, za Tonija Mulca pa prvi - Mulec je dirko končal na skupnem 24. mestu (na 9. mestu kategorije Rally 2), medtem ko je bil Marčič skupno 50. oziroma šesti v kategoriji brez asistence Original.

Letos je bilo zaključiti Dakar še slajše, saj se je izdaja izkazala za najtežjo v zadnjem desetletju in je kot takšna zahtevala tudi rekordno število odstopov. Do cilja je prispelo 80 motoristov od 121, 10 voznikov štirikolesnikov od 18, 46 avtomobilov T1 in T2 od 67, 38 lahkih prototipov od skupno 47, 39 SSV od 45, a kot po čudežu VSEH 22 tovarnjakov. "Dakar je dirka, v kateri ni nič jasno do zadnjega metra. Dirka, v kateri se v trenutku vse spremeni. Lahko imaš popoln dan, že v naslednji etapi pa je zate vsega konec," je svojo prvo izkušnjo z Dakarjem opisal Toni Mulec.

Toni Mulec se je letos prvič udeležil reli Dakarja © Rally Zone

Vidno načeti in utrujeni po 8528 skupnih in 4604 km dirkanja na čas, so si tekmovalci zdaj lahko končno oddahnili. Po 15-dnevnemu dirkanju v nizkih temperaturah in v močnem dežju ter zmrzovanju na dolgih povezovalnih etapah, bo obdobje regeneracije nujno - večina tekmovalcev je na Dakarju izgubila med 5 in 10 kg ter si pridelala precej bojnih ran.

Drugi del relija (o prvem delu smo se obširno v dveh delih razpisali pred dnevi) je predstavljal poseben izziv in veliko neznanko: neskočno peščeno morje Prazne četrti. Dirkači dobro vedo, da so na pogled žametne sipine nedolžne le na fotografijah, in če so v prvem delu dirke največjo nevarnosti predstavljali pod mivko skrite skale, ki v puščavi na dirkači prežijo kot mine, so v drugem v usodo Dakarcev posegale odsekane sipine, ki delujejo kot katapult.

Kratek pregled druge polovice relija

9. ETAPA (10. januar): RIJAD > HARAD (SS 358km)

Deveta etapa je karavano pripeljala na obronek Prazne četrti. Slovenci si bomo to etapo zapomnili po vrhunskem dirkanju slovenskega rookieja. Toni Mulec je z absolutnim osmim skupnim mestom nase ponovno opozoril strokovno javnost in pridobil kar nekaj samozavesti. V cilju je povedal, da se ima za rezultat zahvaliti tudi Mathiasu Walknerju , ki mu je na startu prišepnil, naj napade. Toni, ki je nekaj časa na tehničnih odsekih dirko celo vodil, je čas izgubljal na ravnicah, kjer serijski motocikli niso kos tovarniškim.

10. ETAPA (11. januar): HARADH > SHAYBAH (SS 113km)

Medtem ko je Loeb nadaljeval svojo serijo zmag in se utrdil na skupnem podiju (in to na terenu, s katerim je v preteklosti imel največ težav – na sipinah!), smo se ta dan Slovenci spet veselili uspeha. Za veselje je tokrat poskrbel Simon Marčič, ki je dosegel svojo prvo zmago kariere v kategoriji Original. V cilju je povedal: "Današnja etapa se je res odvila po mojih načrtih. 110 km sipin brez prestanka je teren, ki mi najbolj odgovarja, zato sem lahko napadel." Nasprotno Toni Mulec ta dan ni imel sreče, saj je naletel na sipino, ki ga je s svojega vrha vrgla kar 10 m v globino. Etapo je nadaljeval v hudih bolečinah, a stisnil zobe in zadržal dobro pozicijo.

11. ETAPA (12. januar): SHAYBAH > EMPTY QUARTER MARATON (SS 275km)

Prvi del maratonske etape je konvoj tekmovalcev peljal globoko v Prazno četrt. Toniju Mulcu je na etapi pri kompresiji odlomilo držalo za potno knjigo, ki ga je nato v delovni coni uspel popraviti. Nekaj manjših padcev je utrpel tudi Simon Marčič, za katerega pa maratonska etapa ni pomenila nič posebnega – za dirkače je namreč dan, ki ga vsi udeleženci oddirkajo brez asistence. Loeb je dan zopet opravil v zmagovalnem slogu, At-Attiyah se ni preveč pretegnil, motoristi pa so nadaljevali ples sekund na prvih treh mestih skupne razvrstitve.

12. ETAPA (13. januar): EMPTY QUARTER MARATHON > SHAYBAH (SS 183km)

Drugi del maratonske etape je pomenil peto zaporedno zmago za Loeba, medtem ko je Toby Price povedel v skupnem seštevku. “Prazna četrt nam je prinesla točno to, kar smo pričakovali. Tu je veliko peska in veliko ničesar,” je povedal Avstralec, ki vedno več tekmuje tudi z avtomobili. Dan je bil taktično zapleten, saj na special ni bilo cone za natankanje goriva in je zaradi tega v igro vstopila matematika v kombinaciji z varčno vožnjo.

13. ETAPA (14. januar): SHAYBAH > AL-HOFUF (SS 154km)

Dan se je končal z minimalno razliko v motociklistični kategoriji. Price je le za las ali 12 sekund ohranil skupno vodstvo, medtem ko je Loeb s svojo šesto zaporedno zmago poskrbel za pravo senzacijo. Special je zaznamovala močna svetloba, ki je oteževala branje terena, medtem ko je veter dodatno poslabšal vidljivost in sproti brisal sledi. Večina tekmovalcev je (razen ciljajočih na zmagovalne stopničke) etapo odpeljala v varnem ritmu in z mislijo na cilj.

14. ETAPA (15. januar): AL-HOFUF > DAMMAM (SS 136km)

O razpletu dirke smo se razpisali že v uvodu, za konec pa morda samo še to. Celo zadnja etapa izjemno zahtevne 45. izdaje relija ni bila tradicionalno rutinska, temveč polna pasti. Tekmovalci so startali v obratnem vrstnem redu, kar pomeni, da je najboljše motoriste čakal pravi motokros po globokih linijah ponovno namočene trase. Napeto je bilo do samega konca, dvojno napeto pravzaprav, ker smo Slovenci držali pesti za dva tekmovalca. In kaj sta povedala v cilju? "Seveda je moja želja, da bi lahko še naprej tekmoval. Če si malo upam sanjati, bom rekel, da bi rad odpeljal vso svetovno prvenstvo v reliju. Tako bi delal s tem motorjem, odpravljal svoje napake in se na Dakarju 2024 pojavil še mnogo bolj pripravljen," je svoje sanje razkril Toni Mulec. Skoraj že legendarni (10 nastopov na Dakarju da tekmovalcu status legende) Simon Marčič pa je dodal: "Vesel sem, da mi je uspelo ponovno končati Dakar, že četrtič zaporedoma v Savdski Arabiji. Na dan, ko sem imel težave z vložkom v zadnjem kolesu, sem izgubil preveč časa, da bi se lahko boril za prva mesta, a tako pač je. Zdaj me čaka trdo delo, da se naslednje leto vrnem še močnejši."

Na smrt utrujeni in polni ran, pa že razmišljajo o naslednjem reliju. Običajni Dakarci pač.