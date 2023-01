Na letošnjem Dakarju kar dva Slovenca

Reli, ki se je začel z navigacijsko napako in videnjem, ima nesporno magično moč. Ko se je francoski dirkač Thierry Sabine leta 1977 izgubil v libijski puščavi med relijem Abidžan – Nica, ga je reševalna ekipa našla na pol mrtvega šele po treh dneh. Viseč na nitki med življenjem in smrtjo je Sabine dobil vizijo, ki je preživela njega, terorizem, ekonomske krize, številne migracije in celo nedavno pandemijo. Reli Pariz - Dakar ima od samega začetka hipnotično moč, kateri kot uročeni podlegajo najboljši motošportniki, znane osebnosti, notorični pustolovci, bogataši, adrenalinski zasvojenci in povsem običajni smrtniki.