Dakar 2023 po štirih etapah

Reli Dakar se je komaj dobro začel, pa je vanj že posegla vsa pregovorna dakarska drama. Ko dirko njen 14-kratni zmagovalec Peterhansel opiše kot bitko za golo preživetje, ali ko Loeb izjavi, da letos v dirkanju ni niti malo užitka, veš, da je vse, kar se je šušljalo, res. Dakar 2023 se je že na samem začetku v zgodovino vpisal kot eden najtežjih, izločil pa je že lepo število favoritov.

“Ni konca do konca,” kot rad pravi Puščavski lisjak. Miran Stanovnik, ki Dakar tudi letos pozorno spremlja od doma, je srečo v nesreči, ki jo je v drugi etapi izkusil naš tekmovalec Toni Mulec , komentiral z naslednjimi besedami: “Nihče na Dakarju se do konca dirke ne bo izognil težavam. To, da te doletijo relativno zgodaj, pa je po svoje prednost, saj si teh občutkov že vajen. Edini recept za uspeh je korak za korakom do cilja. Hitro, a preudarno.”

Simon Marčič na reli Dakarju 2023 © Danes Janežič

Toni Mulec je šele danes nazaj pridobil mesta z začetka dirke, Simon Marčič , ki je dirko začel na antibiotikih, pa se je očitno zlizal in prav tako stopil na plin.

Dakar po etapah – viški in zanimivosti

PROLOG (31. december): SEA CAMP > SEA CAMP (11km)

Kratek, 13-km dolg sprint na obali Rdeče morja, je odločil startne pozicije za prvi etapo. Večina od 603-ih tekmovalcev v 355-ih vozilih je za prolog potrebovala manj kot 10 minut, dvakratni DTM svetovni prvak Ekström za krmilom dirkalnika Audi RS Q e-tron E2, pa je bil najhitrejši prek vseh kategorij. Med motoristi je bil najboljši Toby Price (Red Bull KTM Factory), ki je pretirano navdušene novinarje hitro postavil na trdna tla: “Fino je zmagati na prologu, a to še ni garancija za nič.”

Spodaj si oglej vrhunce iz prologa:

9 min Naj se reli Dakar 2023 začne 13 km dolg prolog pokaže, kaj vse čaka dirkače na letošnjem reli Dakarju.

1. ETAPA (1. januar): SEA CAMP > SEA CAMP (SS 367km)

Za razliko od preteklih let, ko je imela prva etapa bolj ogrevalni značaj, je letos Dakar zobe pokazal že v prvih kilometrih, natančneje na kilometru 52, ki je bil usoden za Sama Sunderlanda (Red Bull GasGas Factory). Branilec naslova je zapeljal na skalo pod mivko in trdo pristal na tleh. K sreči jo je Britanec odnesel ‘le’ s poškodovano ramo in pretresom možganov. Barve Red Bull-ove puščavske eskadrilje so solidno ubranili drugouvrščeni na etapi Kevin Benavides , s Priceom na 5., Sandersom na 6. in Walknerjem na 10. mestu.

Skale pod mivko so kot mine na bojnem polju zahtevale tudi rekordno število predrtih gum v vseh ostalih kategorijah. Eden od nespornih favoritov za končno zmago, Sebastién Loeb , se je moral kar trikrat ustaviti in zamenjati prevmatike. V cilju je povedal: “Nobenega užitka ni v vožnji, kjer samo čakaš, kdaj bo spet razneslo gumo, in v upanju, da se to ne bo zgodilo, zapiraš plin.” Peterhansel, ki se ga prav tako drži smola, je letošnji Dakar opisal kot izjemno težak. Dan je bil uspešen za Carlosa Sainza , ki je gumo predrl le enkrat in tako zabeležil svojo 42. etapno zmago.

Toni Mulec je etapo končal na 35., Simon Marčič pa na 70. mestu.

Spodaj si oglej vrhunce iz prve etape reli Dakarja 2023:

10 min Reli Dakar - 1. etapa Carlos Sainz zmaga na prvi etapi reli Dakarja, Sam Sunderland pa zaradi nesreče izpade iz tekmovanja.

2. ETAPA (2. januar): SEA CAMP > ALULA (SS 430km)

Druga dakarska etapa je prinesla vse, kar je že prva, le da se je special še precej podaljšal. Hard enduro odseki v obliki skal in balvanov niso ustavili branilca naslova v kategoriji T1: Nasser Al-Attiyah je etapno zmago s svojo Toyoto pripisal izkušenemu sovozniku Mathieuju Baumelu , ki je z odliko opravil s težko navigacijo. Smola Loeba, Sainza, Peterhansla in Ekströma se je nadaljevala, medtem kot je Peterhansel po etapi poročal tudi o norem glavobolu kot posledici premajhne čelade.

Avstralec Daniel Sanders je v drugi etapi z velikim nasmehom taktično porazil vso konkurenco. Ni zmagal, čeprav je vodil večino časa – na koncu etape je obrzdal konje in si tako pripravil teren za tretjo etapo. Sanders je tudi sicer znan po svojih vragolijah, video njegove vožnje z raznožko s shakedowna pa je v trenutku obkrožil svet.

Zmagovalec etape je postal 21-letni Mason Klein, lanskoletni zmagovalec kategorije Rally 2.

Toni Mulec , ki je na prologu kljub napaki pokazal izjemno hitrost in je svojo prvo etapo zaključil na 35. mestu, se je na drugi etapi pošteno namučil. Etapo je začel s predrto posodo za vodo, kar je pomenilo živčno vojno, dolgo 600 km. V cilju je povedal:“To, da sem motor in sebe danes pripeljal v cilj, je pravi čudež. V vsej etapi sem se ustavil kar šestkrat, ves čas spremljal kontrolne lučke, v jakni vozil tudi po šest litrov vode in ves čas močno upal, da me motor ne pusti na cedilu.”

Etapo je tako Mulec končal šele na 82.mestu, 12 mest za Marčičem.

Spodaj si oglej vrhunce iz druge etape reli Dakarja 2023:

8 min Reli Dakar – 2. etapa Branilec naslova Nasser Al-Attiyah osvoji prvo etapno zmago na letošnjem reli Dakarju.

3. ETAPA (3. januar): ALULA > HA'IL (SS 447km)

Član ekipe Red Bull GasGas Factory Daniel Sanders- Chucky je v tretji etapi končno rekel ne taktiziranju in si dovolil zmagati. Da ima Chucky po dolgem dirkaškem premoru krila, je že več kot jasno, saj po tretji etapi vodi tudi v skupnem seštevku. Etapo sta na 4. in 6. mestu zaključila Kevin Benavides in Toby Price, oba Red Bull KTM Factory.

Smola favoritov v avtomobilski kategoriji je v tretji etapi oplazila tudi Nasserja Al-Attiyo, ki je etapo zaključil na 5.mestu, a je na račun še večje smole Carlosa Sainza (ki je kar 45 minut z zavihanimi rokavi popravljal vzmetenje) prevzel skupno vodstvo. Sicer je v tretjo etapo posegel tudi nevihtni dež, ki je na določenih delih tako namočil traso, da je organizator 100 km pred ciljem dirko prekinil.

Oba Slovenca sta dan uspešno prestala – Toni Mulec je startal iz ozadja in prehitel precej sotekmovalcev in celo zaključil etapo pred prekinitvijo na 32. mestu. Etapa Simona Marčiča se je končala s prekinitvijo organizatorja na 63. mestu. Marčič, ki je v svoji kategoriji Original ta dan dosegel 7.mesto, je povedal: "Marsikaj sem že doživel na Dakarjih, toče in strel v puščavi pa še ne. Dan pa je bil tako mrzel, da sem bil na robu hipotermije."

Spodaj si oglej vrhunce iz tretje etape reli Dakarja 2023:

8 min Reli Dakar - 3. etapa Dan preobratov: Daniel Sanders prevzame vodstvo, Carlos Sainz, Nasser Al-Attiyah in Sébastien Loeb pa izgubijo prednost.

4. ETAPA (4. januar): HA'IL > HA'IL (SS 425km)

Danes so na svoj račun prišli ljubitelji mivke. 100 km peščenih gor v prvem delu speciala je pričakovano ustavilo serijo predrtih gum, zato pa je bil dan fizično izjemno izčrpljujoč.

S razbolelimi rokami se je v cilj pripeljal zamgovalec etape Sebastién Loeb. Loebu, ki je še dan na vse ali nič na zmago, se je 20 km pred ciljem pokvaril servo volan in je porabil vso svojo moč, da je dirkalnik obdržal na trasi. Dan je bil dober tudi za ostale ase Red Bull-ove puščavske ekskadrilje: Peterhansel je v cilj zapeljal kot drugi, pred Sainzom in Al-Attiyo, ki je bil še vedno dovolj hiter, da je zadržal skupno vodstvo v avtomobilski kategoriji.

Tudi Daniel Sanders je z današnjo etapo ohranil vodstvo v skupnem seštevku, s 3,33 minute naskoka pred Američanom Skylerjem Howesom in 4,05 minute pred Kevinom Benavidesom, zmagovalec Dakarja 2021.

Naša tekmovalca sta vseh 425 km trase polne mivke in kamelje trave odpeljala herojsko, hitro in brez večjih težav, ter tako oba napredovala po lestvici. Mulec je trenutno 33. (14. v kategoriji Rally 2), Marčič pa 51. (5. v kategoriji Original).

Spodaj si oglej vrhunce iz četrte etape reli Dakarja 2023:

9 min Reli Dakar - 4. etapa Sébastien Loeb osvoji svojo prvo zmago na Dakarju 2023, Daniel Sanders pa ohrani vodstvo med motociklisti.

Preostale etape

5. januar (5. etapa): HA'IL > HA'IL (SS 373km)

6. januar (6. etapa): HA'IL > AL DUWADIMI (SS 465km)

7. januar (7. etapa): AL DUWADIMI > AL DUWADIMI (SS 472km)

8. januar (8. etapa): AL DUWADIMI > RIJAD (SS 393km)

9. januar (dan počitka): RIJAD

10. januar (9. etapa): RIJAD > HARAD (SS 358km)

11. januar (10. etapa): HARADH > SHAYBAH (SS 113km)

12. januar (11. etapa): SHAYBAH > EMPTY QUARTER MARATON (SS 275km)

13. januar (12. etapa): EMPTY QUARTER MARATHON > SHAYBAH (SS 183km)

14. januar (13. etapa): SHAYBAH > AL-HOFUF (SS 154km)

15. januar (14. etapa): AL-HOFUF > DAMMAM (SS 136km)

