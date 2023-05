Razkrivamo resnico o 7 tekaških mitih

Vsi smo že slišali za najbolj znane mite, od skrivnostne pošasti v škotskem jezeru do zgodb o Bigfootu, ki tava po gozdovih. Toda ali si vedel, da obstaja tudi nekaj zelo razširjenih tekaških mitov? Nekateri od njih so potencialne tekače že odvrnili od tega, da bi obuli tekaške copate in sledili svojim ciljem.

Spodaj izvedi resnico o sedmih pogosto slišanih tekaških mitih.

01 Če se potiš zunaj na mrazu, lahko zboliš

Tekača na treningu za Wings For Life World Run v Bratislavi © Filip Nagy for Wings for Life World Run

"Ne hodi ven z mokrimi lasmi, sicer se boš prehladil!" Mnogi od nas verjetno še vedno slišimo glasove svojih staršev, ki nam govorijo točno to. A kolikor nam je ta ideja vtisnjena v glavo, je pravzaprav napačna. Prehlad običajno povzročijo virusi in ga ne morejo povzročiti samo nizke temperature. Seveda lahko mraz oslabi naš imunski sistem in ga naredi ranljivejšega, a ravno zaradi tega bi morali redno teči. Dolgotrajna vadba zagotovo krepi imunski sistem, tudi če se ob tem potiš in je zunaj hladno.

02 Trening za moč te upočasni

Bodybuilderji z velikimi mišicami ne bodo dosegli najhitrejših tekaških časov, toda za vse ostale ta izjava ne drži. Ustrezna vadba za moč je osnova za uspešen in učinkovit tek . Idealen je funkcionalni trening, ki se osredotoča na gibalne sekvence in trenira celotne mišične skupine. Močan zgornji del telesa zagotavlja stabilnost, močne trebušne in hrbtne mišice pa preprečujejo preobremenitev hrbtenice. Še več, usmerjen trening moči lahko tudi naravno izboljša tvojo eksplozivnost.

Te trening za moč res upočasni? © Moataz Ibrahim/Red Bull Content Pool

03 Maščobo začneš kuriti šele po 30 minutah

Napačno! Ko tečeš, začneš kuriti maščobe od prvega koraka. Sprva seveda to počneš le v majhni meri, a dlje ko tečeš, učinkoviteje se izgoreva maščoba. Če torej želiš izgubiti čim več maščobe, teci dolgo in počasi. Idealen je intervalni trening, pri katerem tečeš z nizko intenzivnostjo, s kratkimi spremembami tempa. Na splošno pa velja, da se vedno splača teči, ne glede na to, kako dolgo tečeš ali kako naporen je trening.

04 Statično raztezanje pred tekom je pomembno

Raje ne, razen če želiš škodovati svojemu teku. Statično raztezanje pred tekom ovira zmogljivost in celo poveča tveganje za poškodbe, saj imajo raztegnjene mišice manj moči. Raztezanje pred treningom naj torej poteka v obliki dinamičnega ogrevanja, na primer zamahi z nogami ali izpadni koraki, ki telo optimalno pripravijo na naslednji trening. Pred tekom si obvezno vzemi čas za dinamično ogrevanje – izplača se!

Raztezanje pred tekom: pomembno ali nepomembno? © Romina Amato for Wings for Life World Run

05 Tek je slab za hrbet

"Ne morem teči, ker preveč obremenjujem spodnji del hrbta." Ta pogosto slišana izjava ni nič drugega kot bedni izgovor! Šport nasploh, še posebej pa tek, je preverjeno zdravilo za težave s hrbtom, saj gibanje ustvarja osnovo za zdrave medvretenčne ploščice.

Tek ritmično izvaja in sprošča pritisk na medvretenčne ploščice ter jim zagotavlja dobro oskrbo s hranili in tekočino. Prav tako krepi hrbtne mišice in ima dodatno korist pri kurjenju kalorij. Navsezadnje manjša telesna teža razbremeni hrbet. Seveda pa je vse odvisno od tega, ali nosiš primerne tekaške copate.

06 Malo potenja je znak dobre forme

Ali je potenje res znak dobre forme? © Mine Kasapoglu for Wings for Life World Run

Znoj hladi telo. To vemo vsi. Vendar pa mnogi ne vedo, da lahko trenirajo svoje žleze znojnice. Ljudje, ki redno izvajajo kardio vadbo, počnejo prav to: potijo ​​se učinkoviteje, ker se njihova telesa potijo ​​z optimalno hitrostjo. Tudi če si zelo fit, se začneš hitreje potiti, saj boljša kot je tvoja vzdržljivost, prej se začne izločanje znoja. Poleg tega je količina znoja genetsko pogojena, zato je trditev, kot je zgornja, skrajno dvomljiva. Zanesljivo pa lahko rečemo, da več napora pomeni več toplote, kar posledično pomeni več znoja.

07 Tek po asfaltu škoduje sklepom

Tek praviloma ne škoduje sklepom. Redna vadba jih samo okrepi. Poleg tega lahko sodobni tekaški copati zdaj tako dobro ublažijo udarce, da tek po asfaltu sklepov ne obremenjuje nič bolj kot tek po mehki gozdni podlagi. Tek po mehki, neravni površini lahko nekaterim predstavlja celo večjo težavo kot tek po trdi površini. Mnogi tekači prisegajo na asfalt, saj se lahko od njega bolje odrivajo. Kot na mnogih področjih je tudi tukaj najpomembnejša raznolikost.

Je tek po asfaltu boljši? © Ash Narod for Wings for Life World Run

