Rekordni podvig Rhiannane Iffland: skok s premikajočega se balona

In sanje so se uresničile, uspelo ji je. Ekipo so sicer v zgodnjih jutranjih urah, ob 4.30, nekoliko zaustavili vetrovi, ki so bili posledica odmikanja megle v okoliških gorah. Takoj, ko se je varnostni helijski balon postavil pokonci in oznanil stabilne razmere, je Rhiannanin balon poletel v nebo in jo na majhni polički izven košare nesel s seboj. S 40-ih metrov so se počasi spuščali k želeni višini skoka – 18 m, kjer je imela Ifflandova le nekaj trenutkov, da se elegantno odrine s platforme in poleti.