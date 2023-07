Rob Warner in UCI MTB dirke spet na Red Bull TV

in Andreasom Kolbom in povedo kaj vse nas še čaka v sezoni.

Rob Warner, še ena legenda MTB mikrofona, Eliot Jackson in sveže upokojena vrhunska gorskokolesarska krosistka Emily Batty v skoraj uri in dvajset minut dolgi epizodi govorijo o vsem dogajanju na letošnjih dirkah do sedaj. Pogovorijo se z zmagovalcema spusta v Leogangu

Za nadaljevanje avtorji napovedujejo intervjuje z navečjimi imeni gorskokolesarskega športa, uporabo najnovejših tehnologij za dih jemajoče prispevke, kvalitetne analize in pristop, ki smo ga od Roba in kolegov že vajeni.

Rob, Emily and Eliot v studiu Red Bull TV