Nov svetovni rekord na gori Fudži

Povzpeti se na goro Fudži enkrat v življenju velja na Japonskem za obred prehoda. Gre za sveto goro, za katero večina ljudi potrebuje približno 10 ur, da pride do vrha. Da pa se nanjo povzpneš štirikrat v enem poskusu in zraven še tečeš, ni mačji kašelj. Opraviti tak podvig v 10 urah je naravnost noro. Prav to pa je nekaj dni nazaj uspelo japonskemu tekaču

Do vrha vodijo štiri glavne poti – Fujinomiya, Gotemba, Subashiri in Yoshida. Ueda se je na vrh odpravil 13. julija ob 04:51 zjutraj, vreme pa je bilo raznoliko. Gora Fudži je namreč znana po svojih spremenljivih razmerah. Start je bil zaradi dežja prestavljen, Ueda pa sta ves čas spremljala dež in megla.

Do vrha vodijo štiri glavne poti – Fujinomiya, Gotemba, Subashiri in Yoshida. Ueda se je na vrh odpravil 13. julija ob 04:51 zjutraj, vreme pa je bilo raznoliko. Gora Fudži je namreč znana po svojih spremenljivih razmerah. Start je bil zaradi dežja prestavljen, Ueda pa sta ves čas spremljala dež in megla.

Do vrha vodijo štiri glavne poti – Fujinomiya, Gotemba, Subashiri in Yoshida. Ueda se je na vrh odpravil 13. julija ob 04:51 zjutraj, vreme pa je bilo raznoliko. Gora Fudži je namreč znana po svojih spremenljivih razmerah. Start je bil zaradi dežja prestavljen, Ueda pa sta ves čas spremljala dež in megla.

Na dnu vsakega vzpona so podporniki Ueda postavili postajo za pomoč, kjer se je lahko preobul, vzel nekaj za jesti in se hidriral, preden se je spet odpravil proti vrhu.

Na dnu vsakega vzpona so podporniki Ueda postavili postajo za pomoč, kjer se je lahko preobul, vzel nekaj za jesti in se hidriral, preden se je spet odpravil proti vrhu.

Na dnu vsakega vzpona so podporniki Ueda postavili postajo za pomoč, kjer se je lahko preobul, vzel nekaj za jesti in se hidriral, preden se je spet odpravil proti vrhu.

Med potjo in na vrhu gore je srečal nekaj japonskih pohodnikov v težki gorski opremi, ki so presenečeno pogledovali proti njemu, saj je bil oblečen le v kratke hlače in tekaški jopič.

Med potjo in na vrhu gore je srečal nekaj japonskih pohodnikov v težki gorski opremi, ki so presenečeno pogledovali proti njemu, saj je bil oblečen le v kratke hlače in tekaški jopič.

Med potjo in na vrhu gore je srečal nekaj japonskih pohodnikov v težki gorski opremi, ki so presenečeno pogledovali proti njemu, saj je bil oblečen le v kratke hlače in tekaški jopič.

Leta 2021 je na svetovnem prvenstvu v skyrunningu osvojil tretje mesto in tako postal prvi azijski svetovni prvak v Skyrunningu. Pred tem pa je zmagal na tekmovanju Vertical Kilometer v Lleidi v Španiji. Da bi svoje telo pripravil na ta izziv, je Ueda odpotoval v Alpe in treniral z ultratekačem