S ponyji se letos poženemo na Vršič še desetič

Kdor je startal na vseh Red Bull Goni Pony tekmovanjih doslej in prišel do cilja, je z legendarnim dvajsetpalčnim kolesom brez prestav premagal že več kot 7.200 višinskih metrov. Če pride tudi letos in spet osvoji naš najvišji cestni prelaz, bo skočil čez 8 višinskih kilometrov. V primeru, da bi šel s ponijem od morja do vrha Mt. Everesta (8.849m) bi mu manjkal le še en dober vzpon na Vršič, ob tem pa bi pritiskal na pedala že tik pod vrhom najnižjega osemtisočaka na svetu - Šiša Pangme. Ta se v zrak steguje še vedno vrtoglavih 8.027 metrov nad morjem. Manjkal bi le še zavoj do Tičarjevega doma in vrh bi bil osvojem. Deseta izvedba sedaj že kolesarskega praznika Red Bull Goni Pony je tako lahko dodaten izziv tudi za tiste, ki niso najhitrejši, so pa vztrajni. Osvojijo lahko svoj prvi Goni Pony osemtisočak :)