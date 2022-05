Pony - odličen spremljevalec za aktivni oddih v Sloveniji

Kaj se odvija 4. junija? No, odgovor na to verjetno že poznaš.

Belo krajino, pokrajino vinorodnih gričev, gozdov in belih brez ob topli reki Kolpi na jugovzhodu Slovenije je najlepše doživeti na položni krožni kolesarski in pohodniški poti. Poleg krožne poti lahko tu izbiraš med mnogimi tematskimi kolesarskimi potmi, ki vodijo do prijaznih gostiln in točk številnih naravnih ter etnografskih posebnosti blizu Črnomlja, Metlike in Semiča. Odlično za pripravo na Red Bull Goni Pony, se strinjaš?

