Pripravljen? Kosmati mož prihaja 2. aprila na Kanin

Red Bull Samo Gas je tekmovanje s preprostim konceptom, ki pa poskrbi za divjo akcijo. Po ne pretežki kros progi z zavoji, grbinami, skoki, ki jo načrtuje

, se poženejo vsi tekmovalci hkrati. Pravzaprav najprej počakajo na Filipov glasni: “Kdo se boji kosmatega moža!” Nato tečejo do svojih smuči ali desk, se zapnejo vanje in poženejo po hribu navzdol. Filip štarta malo kasneje in jih lovi, vsak, ki ga ujame pa izpade. No, nekateri se ne dajo tako zlahka in kosmatega moža konkretneje namučijo, gledalcem pa priskrbijo veliko zabave. Zmagovalec dirke je na koncu tisti ali tista, ki pred hitrimi smučmi drznega Flisarja dodaja gas najdlje, torej ga Filip prehiti zadnjega... ali pa do clija sploh ne. Leta 2018 je bil to Matej Bradaškja, 2019 pa Primož Zorč, oba doma pod kaninskim pogorjem.