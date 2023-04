Samo Vidic te vabi na Samoglavih 20

. Ali pa hudega Red Bullovega športnika, ki za seboj še ne bi imel foto seanse z njim. Samo Vidic z Bleda je eden najbolj cenjenih in zaposlenih fotografov v ekipi Red Bullove medijske hiše in ravno ta Samo bo naslednja dva meseca razstavljal v ljubljanskem parku Tivoli. Z razstavo

Od takrat je njegovo življenje polno potovanj in lovljenja trenutkov, videl in doživel je marsikaj, med drugim je bil tudi najljubši fotograf smučarske zvezdnice Lindsey Vonn. Razstava v katero je strnil svojih zadnjih 20 let te popelje čez vse to v enem sprehodu skozi Jakopičevo sprehajališče v ljubljanskem Tivoliju. Pa sprehod ne bo kratek, vzemi si čas…