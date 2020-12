Če lahko Scuderia AlphaTauri to naredi v 2020, si predstavljaj šele 2021...

1. Vse oči uprte v predstavitev

Več kot 500 gostov in predstavnikov medijev, med njimi tudi hollywoodski zvezdnik Patrick Dempsey, se je 14. februarja v Hangarju-7 v Salzburgu pridružilo vpogledu v novo ekipo in nova oblačila. Gostitelj

2. Preizkus AT01

Presenetljiv nov modro-beli dizajn ekipe je bil velik hit med predsezonskim testiranjem, saj so ga navijači na uradni anketi F1 izbrali za "najlepši avto leta". Gasly in njegov ruski sotekmovalec

3. Dolgo pričakovana zelena luč

4. V zakulisju filma Open The Doors

Dokumentarni film Open The Doors, ki je izšel ob veliki nagradi Štajerske okoli Red Bull Ringa, ki je ekipi prinesel 10. mesto, je oboževalcem omogočil edinstven pogled na pritisk, čustva in trdo delo pri ponovnem zagonu sezone, ki jo je zaustavila svetovna pandemija. Vodja ekipe Franz Tost pripoveduje o negotovosti dolgega leta, medtem ko so gledalci dobili tudi vpogled v naporen urnik treningov, ki stojijo za popolnim pitstopom, in kako ključna je komunikacija v ekipi z vidika tehnične režiserke Jody Egginton.

5. Gasly je v Italiji ustvaril zgodovino