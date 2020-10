Slovenija ima Red Bull Solo Q zmagovalca!

V GGHQ se je danes zbralo 8 najboljših 1v1 League of Legend s igralcev, ki so 26. septembra pokazali, da si zaslužijo mesto v osmerici. Poglejmo si, kako se je vse odvilo.

V GGHQ se je danes zbralo 8 najboljših 1v1 League of Legend s igralcev, ki so 26. septembra pokazali, da si zaslužijo mesto v osmerici. Poglejmo si, kako se je vse odvilo.