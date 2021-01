Streif, a še bolj spektakularen? Izziv sprejet

Mausefalle, Hausbergkante in Steilhang so znameniti odseki Streifa, zahtevnega spusta v avstrijskem Kitzbühelu. Vseh teh imen se bojijo tudi najbolj spretni profesionalci alpskega svetovnega pokala.

Toda malo preden so se smučarji spustili po svetovno znani progi za 81. tekmo Hahnenkamm, ki poteka med 22. in 24. januarjem 2021, se je ekipa Red Bull Skydive spustila čez pobočja in se nadela adrenalina s hitrim nizkim wingsuit in padalskim preletom. Video si oglej v zgornjem predvajalniku.

To mora biti brutalno, če smučaš navzdol – to je najtežja tekma na svetu, brez dvoma! Marco Fürst Skydiving

Ekipa Maxa Manowa , Felixa Seiferta , Marca Fürsta in Marca Waltenspiela je po legendarni progi izvedla prvi svetovni polet nad cenjeno progo. Progo so vsi že poznali zaradi gledanja tekem, toda zaradi njene strmine in dramatičnih zavojev od zgoraj je njihovo spoštovanje do smučarjev eksponentno raslo.

"Dejstvo, da smo z wingsuitom lahko preleteli Mausefalle in Hausbergkante, kaže, kako strmo mora biti tam," pravi Fürst po letu. "To mora biti brutalno, če smučaš navzdol. To je najtežja tekma na svetu, brez dvoma!"

Padalci so nad Kitzbühelom skočili iz helikopterja na nadmorski višini 2500 m; začetek Streifa je na 1.665 m, cilj pa na 805 m. Člani Red Bull Skydive ekipe so se za spektakularni pregled proge razdelili v dve skupini. Wingsuit padalca sta letela skozi strme kanjone, med njimi Mausefalle, Steilhang in Hausbergkante, medtem ko sta jadralna padalca svoja hitrostna padala usmerila na odseke Brückenschuss, Geschöss in Alte Schneise, nato pa se podala nad Seidlalm.

"Izziv je ogromen. Toliko dejavnikov se mora ujemati. Pri jadralnem padalstvu imamo nekoliko več manevrskega prostora, toda pri wingsuitih morata biti točka skoka in kot natančno prilagojena," je dejal Waltenspiel. "Ta projekt imamo v mislih že četrto leto in bilo bi noro, če bi lahko v določenem trenutku leteli z Mandofalla ali Hausbergkanta z wingsuitom."

Izziv je ogromen – toliko dejavnikov se mora ujemati Marco Waltenspiel Wingsuit Flying