Noč, ko se je Umek zlil s Simfoničnim orkestrom Cantabile

V premierni slovenski izdaji serije unikatnih koncertnih spektaklov Red Bull Symphonic sta se v Plečnikovem hramu kulture glasbeno spojila Umek in Simfonični orkester Cantabile, tehno žur z orkestrom, ki so popestrile Raiven, Gaja Prestor, Masayah in Mina Špiler pa je zavil tudi v opero in rock.

Umek © Sinisa Kanizaj / Red Bull Content Pool Super sem. Utrujen, ampak poln energije ... Umek

"Super sem. Utrujen, ampak poln energije ... Pred poletjem se je vse skupaj začelo s klicem, v katerem so mi predstavili projekt Red Bull Symphonic in mi predlagali ta koncept združevanja glasbenih svetov. Takoj sem rekel ja. Potem smo se morali odločiti kaj bomo sploh izvedli. Prvi nabor približno 50 skladb smo skrčili na 10 in sem se lotili predelovanja, pa nadgradnja vsega skupaj z orkestrom ... potem smo bili pa kar naenkrat tukaj, v Križankah. Pol leta dela za uro in pol tega nepozabnega viharja. Ne slovim kot čustven človek, ampak tole danes je bilo pa res nekaj drugačnega, nekaj posebnega, zelo so me prevzela čustva," je misli takoj pa nepozabnem nastopu strnil Umek .

Umek in Simfonični orkester Cantabile v razprodanih Križankah © Nejc Ferjan / Red Bull Content Pool

Svoj opus (' Hablando ', ' Pravim Haos ', ' Carbon Occasions ', ' Vibrancy ' idr.) ter izbor klasik, ki ki bi ga lahko opisali kot popotovanje čez skoraj pol stoletja zgodovine elektronske plesne glasbe - od Jeana Michela Jarra (' Oxygene '), Derricka Maya (' Strings of Life ') in Underground Resistance (' Knights of Jaguar ') do Chicane (' Saltwater '), Thrillseekers (' Synesthesia ') in Energy 52 (' Cafe del mar '), je spletel ob pomoči simfoničnega orkestra Cantabile.

Marjan Grdadolnik dirigira Simfoničnemu orkestru Cantabile © Nejc Ferjan / Red Bull Content Pool

Vodja in dirigent Marjan Grdadolnik :"Pulz je še vedno visok, na odru so bili občutki fantastični, člani orkestra so zelo uživali, res smo se dobro povezali kot eno z Umekom, ko sem se obrnil proti občinstvu pa je bil odziv iz dvorane fantastičen. Največji izziv tega projekta je bilo ravno združevanje elektronske glasbe in nas, živih glasbenikov. A ta mladina, ta naš izjemno talentiran orkester, je vse izvedel odlično. Moj vrhunec koncerta je bil 'Ni panike', v katerem smo se zlili Masayah, orkester, didžej in naš violinist Abel."

Abel Modic © Nejc Ferjan

Prav Abel Modic pa je bil glavni snovalec priredb za orkester: "Noro, res! Kakšna publika, kakšno vzdušje! Potrebenega je bilo veliko dela, energije in časa, priprava načrta, sodelovanje z Umekom, dogovarjanje, iskanje terminov za vaje ... Bližje kot je bil koncert, večja so bila pričakovanja, več je bilo adrenalina ... Zdaj, ko je vse mimo pa lahko rečem le, da je bilo nepozabno. Tudi sam produciram elektronsko glasbo, tako da mi ta svet ni tuj, z Umekom sva se super ujela, našla nekaj skupnih točk, ideje so kar letele iz naju."

Gaja Prestor © Siniša Kanižaj Abel Modic in Masayah © Siniša Kanižaj Raiven © Siniša Kanižaj

Glasbeno popotovanje, ki ga je odprla uvertura v Bizetovo ' Carmen ', se je lepo stopnjevalo: v ' Habaneri ' se je orkestru na odru pridružila Raiven , z Vivaldijevimi ' Štirimi letnimi časi ' in Umekovim prihodom na oder pa je zgodba dobila tudi elektronsko dušo. Raiven se je kasneje na oder vrnila še v Umekovem remiksu ' Losing My Religion' (R.E.M.) , Gaja Prestor s house klasiko ' Touch Me ' (Rui Da Silva), če bi res morali izbrati le en vrhunec koncerta pa bi bil to zagotovo nastop Masayah z ' Ni panike ', ki v tehno verziji z orkestrom res zveni izjemno. Pravi 'cukrček' za prekaljene rejverje pa je bila tudi živa izvedba klasike ' Posing As Me ' z Mino Špiler , ki smo jo lahko v vseh teh letih šele drugič doživeli v živo.

Mina Špiler © Siniša Kanižaj

Po uri in pol koncertnega rejva, ki ga je občinstvo spremljajo s plesom, vzkliki navdušenja in glasnimi aplavzi - še posebno evforično energijo se je čutilo vedno, ko so s publiko na odru zaplesali tudi glasbeniki - je sledil obvezen poklon orkestra in vseh solistov.

Končalo pa se je tako, kot se za žur s plesno muziko spodobi - z afterjem. Zaključni DJ set se je začel s prikupnim selfijem violinistk z Umekom, ki je zbrane pocrkljal še z nekaj svojimi avtorskimi hiti in remiksi (' Gatex ', aktualna vroča priredba Čolićeve ' Pusti, pusti modu ' idr.) ter izborom svetovnih hip hop, house in tehno klasik, ki so zaznamovale tudi tri desetletja rejvanja na Slovenskem.

Zaključek Red Bull Symphonic v Križankah © Siniša Kanižaj

Za presenečenje na koncu pa je poskrbel Umek, ki je napovedal prav poseben dogodek, ki se bo odvil ob njegovi petdeset-letnici.