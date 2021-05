Film: Zapelji se z Vidom Peršakom

Vid Peršak je slovenski enduro kralj. Pri 24 letih posega po vrhunskih rezultatih na tekmah svetovne kolesarske enduro serije (EWS) in komaj čaka, da se junija v Dolomitih začne tekmovalna sezona 2021. Žal bo tudi letošnje leto ostal brez domače EWS dirke, je pa premor med sezonama izkoristil tudi za snemanje kratkega filma o sebi. Premierno si ga lahko ogledaš danes, mi pa smo to priložnost izkoristili tudi za kratek pogovor s hitrim Korošcem.

Film ti predstavi Vida tudi v drugi luči © Kike Abelleira

Po letih treninga, številnih vrhunskih rezultatih in kratkih akcijskih video klipih je zdaj na vrsti pravi kratki film o tebi. Kakšen je občutek zdaj, ko je ta med ljudmi?

Pravijo, da bi vsak človek v svojem življenju moral napisat eno knjigo. Če se malo pošalim, je to moj kratek življenjepis v digitalni obliki. Glede na to, da me večina ljudi pozna kot športnika - gorskega kolesarja, je ta kratek film lepa priložnost, da brez filtra vidijo, kaj pomeni Vid Peršak brez kolesa in izven okvira socialnih omrežij. Na svoje delo, življenje in ljudi okrog sebe sem zelo ponosen. Občutek deliti nekaj pozitivnega tudi med ljudi, ki me mogoče še ne poznajo dobro, pa je vreden vsega truda, ki sem ga v teh letih vložil v šport ter s tem spisal kratko, a zanimivo zgodbo.

Zato je Koroška številka ena v mojem srcu, sam kader v filmu pa ena sama uživancija! Vid Peršak

To ni tipičen akcijski MTB film, kjer se vse vrti le okoli kolesarske akcije, ampak je tu zgodba, ki predstavi več plati tvojega življenja. Kateri del filma je tebi najljubši?

Vsak na svoj način opisuje del mene. Najljubši del filma mi je tisti, v katerem z bratom pobaševa bajke in turno smučarsko opremo, ter se podava na eno meni ljubših lokacij za turno smuko. To je bil tudi eden boljših snemalnih dni. Zjutraj snemanje in furanje v rudniku, popoldne 15 stopinj, kratka majica, smuči na nogah in meter snega, vse le kake pol ure vožnje od doma. Tudi zato je Koroška številka ena v mojem srcu, sam kader v filmu pa ena sama uživancija!

Globoko v rudnik © Kike Abelleira

V filmu vidimo, da tudi vrhunsko gorsko kolesarjenje z adrenalinskim pedigrejem, kot je enduro, ni le vožnja s kolesom in navijanje krogov po trejlih, ampak tudi trd trening v telovadnici. Pa načrtovanje, red in disciplina. Kakšen nasvet bi dal rekreativnim MTB endurašem glede tega, tistim, ki ne mislijo zmagovati ampak le uživati na trejlih?

Redko kdo bi verjel, če povem, da imam za zadnjih šest let treninga zabeležen vsak dan, kaj in kako sem treniral. Že samo to pove, da je danes v športu malo stvari prepuščeno naključju. Glede na svoje znanje pridobljeno skozi vsa ta leta treninga ter na fakulteti za šport, vsakemu rekreativnemu kolesarju ali športniku na splošno svetujem, da lahko z vajami za moč največ naredi predvsem za preventivo pred poškodbami. Za zdravo, pravilno okrepljeno telo, ne potrebuješ težkih uteži ali ur v fitnesu, dovolj so že osnovne vaje za zavedanje telesa in krepitev jedra. Predvsem pa kontinuirana vadba in strokovna pomoč, ki je pri nas ne manjka. Sam se na tem mestu neskončno zahvaljujem trenerju Samu Rauterju, ki me vsa ta leta spremlja, ter s svojimi strokovnimi nasveti in znanjem plemeniti mojo kariero!

Kje vse je bil film posnet?

Film je bil v celoti posnet na različnih lokacijah na Koroškem. Največji del je posnet v mali, a pravljični vasici Šentanel nad Prevaljami, kjer živim in treniram. Za kolesarje bolj poznano kot območje med Peco in Jamnico. Šli smo tudi v podzemlje Pece, v rudnik Mežica, turno smučanje pa je posneto na Oljševi gori.

Koroška se lahko pohvali s številnimi gorskokolesarskimi igrišči © Kike Abelleira

Se ti zdi, da ste enduraši kaj prikrajšani v primerjavi s spustaši, ki so močneje medijsko pokriti in jih ljudje zato bolje poznajo, posledično pa je tudi druge podpore več?

Glede na to, da je spust na sceni že mnogo dlje, se mi ne zdi, da nismo preveč prikrajšani. Mislim, da je naša prednost, da lahko poskušamo približati naš šport gledalcem kot nekaj dokaj novega in svežega, kar nam tudi uspeva. Če se ne motim lahko v sezoni 2022 pričakujemo tudi prvi prenos EWS dirke v živo, kar bo zagotovo velik mejnik za našo disciplino.

V Orbea Fox ekipi si se dobro ujel, kajne?

Ko imaš ob sebi takšne ljudi kot so v Orbea Fox enduro ekipi, v življenju ne pogrešaš dosti. V ekipi se počutim zelo dobro, prav to da imaš ob sebi ljudi z enakimi cilji, naredi delo preprosto in lepo. Z Orbeo imam že dolgo zgodovino, že od leta 2014/15, z enim kratkim premorom in upam, da bo šlo tako še naprej! Da je delo še toliko lažje, poskrbi Primož Štrancar, ki je vodja ekipe in mi že od začetka kariere stoji ob strani, v vseh lepih in manj lepih trenutkih!

V Orbea Fox enduro ekipi se počuti odlično © Kike Abelleira

Tebi najljubša enduro lokacija v Evropi, poleg Koroške?

Ena ljubših destinacij je francoski Loudenvielle v Pirinejih. Izjemni traili in odlični razgledi, večino trailov pa se konča v majhni vasici z jezerom, kjer se lahko po turi osvežiš in okrepčaš. Predvsem me veseli dejstvo, da bo prav tu letošnjo sezono na sporedu dirka EWS.

Pa najljubša lokacija EWS dirke, spet poleg domače? :)

Daleč najljubša lokacija je meni Zermatt v Švici. To je zame poseben kraj, ki mi je prvo leto v konkurenci EWS ogromno vzel, naslednje leto pa dvakrat vrnil. Sama destinacija, razgledi in utrip vasi so nekaj posebnega. Le malo kje vidiš na istem vlaku profesionalne kolesarje, alpiniste, gorske tekače in smučarje.

Kaj pa prihajajoča sezona? Kakšni so načrti, želje?

Plani za letošnjo sezono so usmerjeni predvsem v dirke EWS, kjer se želim konstantno uvrščati med najboljše in izboljšati 19. mesto s skupnega seštevka v sezoni 2021. Na drugi strani pa me čaka še ogromno odbitih foto/video projektov in poletno druženje z otroci na Kolesarskem Kampu z mojim imenom. Vse kar pride zraven bo samo bonus!

Take A Lap with Vid Peršak si lahko ogledaš spodaj