Tekaška oprema, ki jo potrebuješ na tekmovalni dan

Verjetno se na tekaško preizkušnjo pripravljaš tedne in vanjo vložiš veliko ur trdega dela, zato nikakor ne smeš dovoliti, da ti živci zadnji dan pokvarijo celotno izkušnjo. Dobra predpriprava pa ni ključna le z vidika sproščenosti, temveč boš zaradi nje manj verjetno pozabil na tiste najbolj nujne stvari, ki jih potrebuješ za tekmovalni dan. Vzemi list papirja, prepiši nanj tiste najbolj nujne alineje, potem pa se z mirno glavo spočij in naužij krepilnega spanca, ki bo na tekmovalni dan tvoj najboljši zaveznik.

Priprava na tekmovalni dan se prične že vsaj en dan prej. Zajema seveda kvaliteten počitek, dobro (kvalitetno!) prehranjenost in pakiranje nujnih stvari, brez katerih bi bil sicer na štartu v zagati. Praviloma se zadnji dan ne poslužujemo težjih oblik treninga, saj želimo priti na štartno pozicijo spočiti in lačni teka. Da se bo to zares zgodilo, je načeloma dobro, če zadnji teden pred tekmo znižaš količino treningov in tiste kilometre, ki jih načrtuješ, pretečeš na višjih obratih, vendar v majhnih dozah.

David Pleše na teku Wings for Life World Run © Bor Dobrin

Kar se tiče same prehrane, ni potrebno preveč eksperimentirati. No, to niti ni zaželeno. Rutina, ki jo imaš, je za tebe super ravno zato, ker je tvoja in se je ne splača spreminjati ter kopirati po vzorcu tvojih vzornikov. Vseeno pa si pripravi za na pot kakšne prigrizke, saj boš verjetno med zajtrkom in štartom potreboval še nekaj lažjega za pod zob. Še pomembnejše pa je, da boš imel s seboj dobro zalogo dodatne energije, ki jo boš konzumiral med samim tekom. Več o tem, kako se prehranjevati med daljšim tekom, si preberi tukaj .

Veliko se govori tudi o sami hidraciji in zlato pravilo pri slednji je, da moraš piti konstantno, skozi celoten dan, sploh pa na dan pred tekom. Zadosti hidrirano telo bo boljše delovalo in to je zagotovo nekaj, kar si na tekmovalni dan želi vsak izmed nas.

Oprema

Sedaj pa k opremi . Preden spakiraš oblačila, poglej vremensko napoved, na podlagi katere boš vedel kakšne razmere te čakajo skozi celoten dan. Primerna tekaška oblačila bodo tista, zaradi katerih ti ne bo prevroče. Pa vendar v primeru slabšega vremena ne pozabi na kakšen trak, mogoče celo rokavice in dodaten sloj dolgih rokavov, ki te v primeru, da si ga boš zavezal okrog pasu, ne bo preveč oviral.

Kar se tiče samih tekaških copat je pomembno, da izbereš tiste, ki so dobesedno dobro utečeni in nikakor ne novih, ki te lahko močno ožulijo. Tekaški copati naj bodo terenu primerni, torej zadosti blaženi na eni strani in s pravim profilom na drugi. Če planiraš daljši tek, bo močnejše blaženje tvoj prijatelj, na asfaltu pa se bodo super obnesle tiste, ki imajo v svoji bazi odzivnejši material.

Za daljše teke, kot je Wings for Life World Run, so primerni Salomonovi cestni tekaški čevlji SONIC 4 , ki ponujajo večjo udobje in odzivnost med tekom. Izbiraš lahko med SONIC 4 Balance , SONIC 4 Confidence ali SONIC 4 Accelerate . Vsi so opremljeni s tehnologijo Opti-Vibe za zmanjševanje vibracij ob stiku stopala s podlago, s čimer pripomorejo k zmanjšanju mišične utrujenosti, hkrati pa zagotavljajo poskočen in odziven tek.

Vsi tekači, ki radi poslušate glasbo med svojim tekom, veste, kako pomembne so dobre slušalke. Danes je izbira res ogromna. Za daljše teke je zagotovo pametno izbrati tiste, ki imajo boljšo zmogljivost baterije in se s telefonom ali z uro povežejo preko bluetootha. Na uro si naloži svoje najljubše komade, v kolikor pa slednja nima predvajalnika glasbe, poskrbi, da boš imel dober tekaški pas, v katerega boš shranil svoj telefon. Če greš na Wings for Life World Run po doživetje, bo mogoče tek s telefonom še bolj zabaven, saj boš lahko vmes naredil kakšen zabaven "selfie" s prijatelji ali z vrhunskimi športniki, ki se bodo udeležili teka.

Športne slušalke Philips GO so odlična izbira za glasbeno popestritev teka. Od merilnika srčnega utripa do tehnologije kostne prevodnosti in podpore z aplikacijo, so Philipsove trpežne športne slušalke opremljene s številnimi funkcijami, ki pripomorejo k boljšemu in zabavnejšemu treningu. Za hojo. Za tek. Za kolesarjenje. Primerne za vse!

Dandanes redkokateri tekač teče brez pametne ure ali digitalnih merilcev srčnega utripa. Eni prek njih spremljajo pretečene kilometre, drugi merijo svoj srčni utrip, tretji poslušajo glasbo,… Pametni elektronski pripomočki so v tekaškem svetu stalnica in z njimi je marsikateri tek bolj zanimiv. Ne pozabi pa tem "gadgetom" pred tekom napolniti baterije, sicer se lahko za kakršnokoli obliko pomoči obrišeš pod nosom.

Športna ura Suunto 5 Peak bo odličen dodatek k tvojem teku. Gre namreč za lahko in vzdržljivostno uro z GPS-om, ki ponuja veliko športnih funkcij, ki ti bodo olajšale spremljanje tvojega napredka in vadb. Poleg tega omogoča upravljanje glasbe in spremljanje tvojega spanca ter dnevnega počutja.

Še na kratko pregled opreme, ki jo potrebuješ:

Tekaška oprema (oblačila za tek, oblačila, ki jih oblečeš po končanem teku, trak, rokavice, očala,…)

Tekaški copati & udobni čevlji, ki jih obuješ po končanem teku

Zadosti pijače

Prigrizki, primerni pred tekom

Prigrizki, primerni med tekom

Pas za prigrizke, za telefon, za dežno jakno (mogoče celo tekaški nahrbtnik)

Ura/merilnik srčnega utripa

Telefon (s polno baterijo!)

Slušalke

Osebni dokument/identifikacijski dokument

Pripravi svojo tekaško opremo in se vidimo v nedeljo, 8. maja , na teku Wings for Life World Run. Če se na tek še nisi prijavil, je še vedno čas, da to storiš. Prijavi se tukaj .