Razbijamo tekaške mite

Če tečeš že dlje časa, potem si zagotovo naletel na različne kritike takšnih in drugačnih strokovnjakov, češ da je tek lahko škodljiv in da prinaša en kup negativnih posledic. Mogoče si tudi ti na svojem tekaškem popotovanju že doživel kakšno nevšečnost, katero si na koncu pripisal teku. Zato si poglejmo nekaj najpogostejših mitov, ki so povezani s tekom in preverimo, kako je z njimi v realnosti.

1. Če med tekom hodiš, potem to ni pravi tek

No, to seveda nikakor ne drži. Za večino začetnikov je izmenjevanje teka in hoje najpogostejši način treninga in ko napreduješ po lestvici izkušenih, ni nujno, da se to spremeni. V resnici marsikateri profesionalni tekač po koncu težkega tekaškega intervala hodi, da nabere moči za novo ponovitev. Še več – če se boš odpravil na tekaško tekmovanje po brezpotjih, boš hitro ugotovil, da večina, tudi najboljši, po strmih klančinah hodijo. Pa niso zato nič manj tekači, kajne?

Hoja je aktivnost, ki je pri težjih naporih edina logična izbira – teči do točke, ko ti odpoveduje srce seveda ni cilj, s katerim bi se človek lahko hvalil.

2. Za napredek je potrebno teči vsak dan

Žal ne. Sploh, če si s tekom komaj začel. Vsakodneven tek nima vzporednic s tekaškim napredkom, saj telo nima časa, da si opomore in povzdigne na višji nivo. "Kako? Profesionalci pa tečejo vsak dan, nekateri celo dvakrat," boš rekel. Drži, in o tem smo pisali tudi v prejšnjem članku . Vendar pa je v nogah teh tekačev ogromno let treninga in njihove mišice ter tetive so vajene obremenitev, ki jim jih nalagajo.

3. Tek bo uničil tvoja kolena

Lahko drži. Če si recimo pretežek in se takoj vržeš v trening teka, brez da bi nekaj časa namenil predhodnemu treningu aktivacije določene nožne muskulature, je to lahko zelo možen scenarij. Po drugi strani pa je znanost do sedaj že večkrat potrdila, da imajo ljudje, ki tečejo večino svojega življenja, veliko boljša kolena, kot njihovi "netekaški" vrstniki. Obenem ne smemo pozabiti na faktor starosti, ki je pri bolečinah v kolenih zelo prisoten – vendar pa v takem primeru slednje ne smemo pripisati teku, temveč EMŠU.

4. Pred tekom je nujen "carboloading" oz. obrok poln ogljikovih hidratov

Mogoče, če se odpravljaš na daljšo, naporno, intenzivno vadbo, kot je recimo večurni tek po hribovitih brezpotjih ali pa intenziven cestni maraton, kjer podiraš svoj osebni rekord. Če se torej odločaš za dodaten krožnik testenin pri večerji, ker imaš naslednje jutro v planu 5 km iztek, potem vam z gotovostjo sporočamo, da to ni potrebno.

Podobna filozofija velja za dodajanje hrane med samim treningom – če slednji ne traja dlje kot 70 - 90min (odvisno od posameznika), potem ne potrebuješ dodatne energetske pomoči v obliki gelov, čokoladic in podobnih "boosterjev". No, roko na srce, po samem treningu verjetno prija ohlajen Red Bull, zato ga nikar ne pozabi v razgretem avtu, temveč ga na začetku treninga skrij v senco in upaj, da ga kdo v času tvojega treninga ne najde.

5. Dobro je, če se na tek odpravim s pijačo

Mogoče, če planiraš daljši tek (več kot 90 minut) in če ga izvajaš pri visokih temperaturah okolja. Sicer pa ne. Stopnja tvoje hidriranosti se uravnava tekom celotnega dne, zato ti kozarec vode pred tekom ne bo pomagal. Pomembno je, da vnašaš zadostno količino tekočine tekom celotnega dne, tedna, meseca,… in tako bo tvoje telo vedno opremljeno z zadostno količino tekočine. Po drugi strani pa lahko ravno ta kozarec vode pred odhodom, povzroči nenačrtovano pavzo za prvim ovinkom, ko bo potrebno sprazniti mehur.

6. Tek po petah je slab

Večna debata, ki se vedno zaključi z istim odgovorom – Odvisno. Seveda na treningih, kjer želimo doseči višje hitrosti, tek po petah ni zaželen, saj deluje zaviralno, obenem pa povzroča odbojne sile v smeri sklepov, zaradi katerih lahko po teku bolijo noge. Pa vendar najdemo tudi pri profesionalcih marsikoga, ki teče po petah, vendar pa je pri njih ključno to, da nogo postavljajo direktno pod težišče telesa in s tem ne ustvarjajo prehudih zaviralnih sil. Po drugi strani pa je tek po petah na iztekih nekaj povsem normalnega, saj takrat tečemo počasi in se telo s tehniko temu prilagodi.

Ne glede na to, kako tečeš, pa je pomembno, da veš, katere mišice bolj obremenjuješ. Poznavanje svoje tehnike teka je dobro predvsem zato, da se zaveš, kje se ustvarjajo vaši deficiti, in se tako na dodatnih treningih moči, stabilizacije in tehnike osredotočiš na njih ter s tem preprečiš nastanek potencialnih poškodb.

7. Raztezanje je nujno

Mnogokrat vidimo, da tekači promovirajo raztezanje, jogo in druge oblike treninga mobilnosti kot del njihovega vsakdana. Pa je res, da si boljši tekač, če si bolj gibljiv? Če pogledamo, kakšen obseg giba dosegamo pri teku, hitro vidimo, da ne gre za takšne kote, ki bi potrebovali dodaten razteg. Poleg tega so pretirano gibljivi sklepi lahko celo problematični, saj nam ne omogočajo želene stabilnosti in elastičnosti.

Jasno pa je, da z raztezanjem vzpostavljamo v telesu balans, mišicam pomagamo, da se hitreje vrnejo v prvotno stanje, ki so ga imele pred treningom, preprečujemo zakrčenost, izboljšamo prekrvavitev,… torej lahko z njim dosežemo en kup pozitivnih učinkov, ki niso zanemarljivi pri končnem uspehu. Super je, če si za tak trening vzameš čas, ga narediš v miru, se posvetiš mestom, kjer je prisotna zategnjenost in se predvsem osredotočiš na dihanje in sprostitev. Hitri raztegi direktno po vadbi so lahko včasih celo škodljivi, zato nič hudega, če jih preskočiš z. prestaviš v poznejši del dneva.

8. Da se lahko okličeš kot tekač, moraš preteči določeno razdaljo v določenem času

Najslajše smo seveda prihranili za konec – naj bo jasno, da je vsak, ki obuje tekaške copate in se s tekom odpravi raziskovat bližnje ali daljne ulice, tekač. Če to naredi 1x na mesec, če to naredi 1x na teden ali pa vsak dan.