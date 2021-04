5 temeljev bazične tekaške priprave

Part of this story Wings for Life World Run Slovenia, Slovenia Poglej dogodek

Le tako bomo dolgoročno ohranjali motivacijo in se predvsem izognili poškodbam, katere so med rekreativnimi tekači še vedno prepogoste.

Do sedaj smo se že naučili, da se je za pridobitev informacije o tvojem maksimalnem srčnem utripu potrebno dodobra namučiti, spoznali pa smo se tudi s tako imenovanim fartlekom , vrsto teka, kjer lahko tempo narekuje teren in je zato ta oblika vadbe precej naporna.

Po branju omenjenih zapisov, človek zlahka dobi občutek, da je tek nekaj pretežno intenzivnega in hitrega. Pa temu še zdaleč ni tako! Tek (če to ni šprint) je aerobni šport – aerobne sposobnosti pa najbolje izboljšamo s teki, ki potekajo v stacionarnem stanju in ne s težkimi treningi, kot so intervalni in tempo teki. Slednje lahko na svoj sistem naložimo šele takrat, ko imamo že dodobra zgrajeno in utrjeno bazo, za kar je včasih potrebno veliko potrpljenja. Je pa to edini preverjeni recept proti poškodbam na eni in za dolgoročni napredek na drugi strani.

Baza = osnova = temelj

Za treninge potrebuješ neko osnovo, na kateri lahko gradiš © Samo Vidic

Glavna značilnost treningov v bazičnem obdobju, ki pri večini rekreativnih tekačev poteka pozimi (november, december, januar, februar, marec) so ponavljajoče se, dolgotrajne, nizko intenzivne razdalje, brez daljših odmorov znotraj in med samimi vadbenimi enotami. Takšne obremenitve so osnova, na kateri lahko kasneje gradimo intenzivne treninge in tudi tekmovanja, ki so največkrat na sporedu pozno spomladi, poleti in zgodaj jeseni.

Ne le, da s takšnimi treningi svoje mišice in sklepe dodobra privadimo na redne obremenitve – to obdobje ima bistven vpliv tudi na našo fiziologijo, ki je lahko ob neprimerni pripravi za sam napredek poglaviten omejitven dejavnik. V času, ko gradimo svojo bazo, pozitivno vplivamo na proizvodnjo rdečih krvnih celic, izboljšamo kapilarizacijo pustih tkiv, mišice naučimo shranjevanja glikogena na eni in porabe maščobe na drugi strani, izboljšamo ekonomičnost premikanja in utrdimo svoje sklepe, mišice in tetive. To so osnove, za katere je potreben čas in vztrajnost – vendar pa brez njih dolgoročno enostavno ne gre.

Osnove značilnosti bazičnega obdobja:

več vadbenih enot,

daljše razdalje,

glavnina treninga je aerobna,

razvijanje moči s treningi doma in/ali s teki v klanec,

Postopnost.

Postopno povečevanje kilometrine

Postopoma boš lahko povečeval pretečeno razdaljo © Samo Vidic

Povečevanje kilometrine naj ne poteka iz tedna v teden, temveč naj se zgodi postopno, v skladu s tvojim počutjem. To ni čas, ko so v ospredju minute in tempo, temveč naj bo fokus na postopnem večanju razdalj in višanju količine tekov.

Raziskave so namreč pokazale, da hitrejši tekači tečejo tako večje razdalje, kot tudi večkrat na teden – njihov volumen treninga je torej tisti, ki bistveno prispeva k samemu uspehu. Svoj količinski maksimum pa doseže le redkokateri rekreativec. Lahko bi rekli, da je z vidika časovne potratnosti to seveda logično, vendar pa pri tem govorimo o dnevnih, nizko intenzivnih, enournih tekih, ki sovpadajo tudi s samimi priporočili Svetovne zdravstvene organizacije o količini nizke/zmerne aktivnosti na dan.

Osnovna pravila povečevanja volumna

Pri načrtovanju svoje vadbe, bo vsak tekaški trener upošteval sledeče smernice:

Iz tedna v teden lahko količino povečuješ do največ 10% (konkretno: Če si prejšnji teden pretekel 50 km, boš naslednjemu dodal zgolj 5 km izteka).

Na letni ravni lahko povečaš svoje kilometrine za cca. 15km.

Vsakemu tretjemu tednu naj sledi regeneracijski teden, kjer sama količina pade za cca. 20%.

Ne pozabi na moč in druge oblike tekaške vadbe

Če si se v zimskem času bolj fokusiral na samo moč, si s tem seveda nisi škodoval. Tudi ta trening sovpada z bazičnim obdobjem, vendar pa v sklopu priprav na tekaško sezono naj ne bi prevladoval. Če izvajaš trening moči 1x - 2x tedensko, ostalo pa so vadbe za krepitev aerobne komponente, je to že lahko super osnova, katero bodo v kasnejšem obdobju zamenjali intervalni teki v klanec.

Nizko intenzivnim tekom naj se 1x tedensko pridružijo tudi treningi za napredek v sami hitrosti, kot so fartlek , tempo tek in intervalni tek. Takšni treningi so v bazičnem obdobju "bombončki", katere je potrebno dozirati z občutkom. Ključno pri njih je to, da naslednji dan ne občutiš posebne utrujenosti in se lahko na svoj daljši trening odpraviš brez kakršnihkoli težav.

V svoje krajše izteke lahko vključiš tudi pospeševanja (do 100 m) , ki so zelo pomembna za rekrutacijo novih živčno-mišičnih povezav. S temi kratkimi pospeševanji razvijamo tako moč, kot tudi hitrost, in pa predvsem generiramo dodatne živčno-mišične mreže.

S tem so osnove pokrite

Tako, s tem zapisom smo zaobjeli celotno tematiko, s katero pokrijemo osnove tekaškega treninga. Ker pa se zavedamo, da ni vse v vadbi, temveč se pravi napredek zgodi v času kvalitetne regeneracije, se bomo v naslednjih objavah posvetili tematiki prehrane in počitka ter vse skupaj pokomentirali z našimi najboljšimi vzdržljivostnimi športniki. Čas našega najljubšega teka se vztrajno približuje in do takrat boš z naše strani informativno popolnoma opremljen – na tebi pa bo, da obuješ superge in opraviš delo. Mala mal'ca! Pa srečno!

