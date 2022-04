10 letalskih projektov, ki so zaznamovali svet letalstva

2017 – A Door in the Sky (Bernske Alpe, Švica)

, ki je nastajal 10 let, je zahteval veliko načrtovanja, testiranja, inženiringa, fizike in drznega duha. Gre za zares drzen izziv. "Svetu želim pokazati, da nismo samo padalci ali nori kaskaderji," pravi Aikins. "Smo tudi inženirji, oblikovalci in še mnogo več. Vso to znanje je potrebno, da lahko izpelješ projekt, kot je Plane Swap.

Preden pa se podamo na novo letalsko pustolovščino, si oglejmo nekaj ljudi in projektov, ki so v zadnjem desetletju postavili nove standarde v svetu letalstva.

Preden pa se podamo na novo letalsko pustolovščino, si oglejmo nekaj ljudi in projektov, ki so v zadnjem desetletju postavili nove standarde v svetu letalstva.

Preden pa se podamo na novo letalsko pustolovščino, si oglejmo nekaj ljudi in projektov, ki so v zadnjem desetletju postavili nove standarde v svetu letalstva.

, ki je leta 2012 skočil z roba vesolja - zgodovinskega trenutka, ki ga je spremljal cel svet. Celoten projekt je izgledal kot vesoljska misija, saj je bil Baumgartner ves čas svojega vzpona v komunikaciji z ekipo Red Bull Stratos, ki ga je spremljala iz kontrolne postaje Roswell v Novi Mehiki. Eden njegovih glavnih svetovalcev je bil Luke Aikins, čigar glas je Baumgartnerja spremljal vse do vrha. Pred skokom z roba vesolja je Baumgartner dejal: "Vem, da zdaj ves svet gleda, in želim si, da bi svet videl to, kar vidim jaz."

Skočil je z rekordne višine 39 kilometrov . Njegova posebna obleka je imela dovolj kisika za 10 minut. Prve 4 minute in 22 sekund je bil v prostem padu, kjer je dosegel hitrost 1357 km/h , s čimer je prebil zvočni zid. Takoj po pristanku, 9 minut in 16 sekund po tem, ko je skočil z roba vesolja, je dejal: "Ko stojiš tam zgoraj na vrhu sveta, postaneš tako ponižen. Edina stvar, ki si jo želiš, je, da se vrneš živ."

Skočil je z rekordne višine 39 kilometrov . Njegova posebna obleka je imela dovolj kisika za 10 minut. Prve 4 minute in 22 sekund je bil v prostem padu, kjer je dosegel hitrost 1357 km/h , s čimer je prebil zvočni zid. Takoj po pristanku, 9 minut in 16 sekund po tem, ko je skočil z roba vesolja, je dejal: "Ko stojiš tam zgoraj na vrhu sveta, postaneš tako ponižen. Edina stvar, ki si jo želiš, je, da se vrneš živ."

Akrobatski pilot Martin Šonka in padalec Petr Měšťák združita moči in izvedeta nepozabno kaskadersko točko.

Akrobatski pilot Martin Šonka in padalec Petr Mestak združita moči in izvedeta nepozabno kaskadersko točko.

Akrobatski pilot Martin Šonka in padalec Petr Mestak združita moči in izvedeta nepozabno kaskadersko točko.

Akrobatski pilot Martin Šonka in padalec Petr Mestak združita moči in izvedeta nepozabno kaskadersko točko.

Še en nor kaskaderski prizor, ob katerem ti zastane dih. Leta 2015 sta pilota Paul Bonhomme in Steve Jones vzletela z letališča Llanbedr v severnem Walesu. Dvojica je združila samozavest in natančno načrtovanje, da bi izvedla še nikoli storjeno letalsko točko: polet dveh letal v formaciji skozi hangar.

Še en nor kaskaderski prizor, ob katerem ti zastane dih. Leta 2015 sta pilota Paul Bonhomme in Steve Jones vzletela z letališča Llanbedr v severnem Walesu. Dvojica je združila samozavest in natančno načrtovanje, da bi izvedla še nikoli storjeno letalsko točko: polet dveh letal v formaciji skozi hangar.